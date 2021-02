Düsseldorf: Mann sitzt fünf Stunden in 23 Meter Höhe fest

Düsseldorf. Die Feuerwehr Düsseldorf hat einen Fassadenarbeiter gerettet, der fünf Stunden in 23 Meter festsaß, weil seine Arbeitsbühne defekt war.

Einsatz in luftiger Höhe für die Düsseldorfer Feuerwehr am Dienstagabend: Bei Fassadenarbeiten im Stadtteil Lörick hatte plötzlich eine Arbeitsbühne ihren Geist aufgegeben. Ein 55-jähriger Arbeiter, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Arbeitsbühne in 23 Metern Höhe befand, saß fest, teilt die Feuerwehr mit. Auch ein hinzugerufener Techniker konnte das Arbeitsgerät nicht wieder in Gang bringen, sodass die Feuerwehr zur Hilfe kommen musste.

Der Arbeiter hatte gegen 18.30 Uhr laut Feuerwehr selbst die 112 angerufen, weil er seit dem Mittag auf seiner Arbeitsbühne in 23 Metern Höhe fest hing und nicht mehr herunterfahren konnte.

Feuerwehr kommt mit Drehleiter zur Rettung

Die Einsatzkräfte rückten mit einer Drehleiter zum Einsatzort aus. Mit der 30 Meter langen Leiter konnten die Feuerwehrleute den Mann schnell erreichen. Gesichert stieg der 55-jährige Mann in den Drehleiterkorb über und war innerhalb von wenigen Augenblicken endlich zurück am Boden. Nach rund fünf Stunden in 23 Metern Höhe sei er sichtlich erleichtert gewesen und konnte so unverletzt ein wenig verspätet seine Arbeit vor Ort beenden.