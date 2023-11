Düsseldorf: Mann schwebt nach Faustschlag in Lebensgefahr

Düsseldorf. Attacke geschah vor einer Diskothek in der Düsseldorfer Altstadt. Der Täter ist auf der Flucht.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit aufgrund eines Körperverletzungsdelikts, das sich in der Nacht zu Freitag, 10. November, in der Düsseldorfer Altstadt ereignete. Ein Mann war von einem bislang Unbekannten geschlagen worden und in der Folge zu Boden gestürzt. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen und befindet sich aktuell in Lebensgefahr. Der Täter ergriff die Flucht.

Opfer fiel zu Boden und verlor das Bewusstsein

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen der Polizei war ein 56 Jahre alter Mann aus Österreich unmittelbar vor einer Diskothek auf der Bolkerstraße mit einem bislang Unbekannten in einen Streit geraten. Infolgedessen versetzte der Mann dem 56-Jährigen einen Schlag, woraufhin das Opfer rückwärts zu Boden fiel und das Bewusstsein verlor. Ein hinzugerufener Notarzt stellte lebensgefährliche Verletzungen fest.

Das Opfer kam in eine Klinik, wo es notoperiert wurde. Die Ermittlungen dauen an.

