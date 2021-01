Düsseldorf: Mann randaliert im Hauptbahnhof und verbrüht Verkäuferin

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof randalierte ein Mann am Dienstagmorgen und verbrühte eine Verkäuferin. (Symbolfoto)

Düsseldorf. Nach einem vereitelten Diebstahl randalierte ein Mann Dienstagfrüh im Düsseldorfer Hauptbahnhof, die Polizei konnte ihn nur mit Mühe bändigen.

Ein Randalierer soll am frühen Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof eine Verkäuferin mit heißem Kaffee verbrüht haben. Die Frau habe den 49-Jährigen am Diebstahl des Kaffees hindern wollen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Sie wollen keine Nachricht mehr aus Düsseldorf verpassen? Hier können Sie den kostenlosen NRZ-Newsletter für die Landeshauptstadt abonnieren.

Nach Angaben der Polizei sei der Düsseldorfer in dem Moment ausgerastet, habe Lebensmittel durch den Laden geschleudert und den Kaffeebecher wutentbrannt auf ein Tablett geworfen, so dass die Flüssigkeit herausspritzte und die 42-Jährige im Gesicht und an den Händen traf. Gleichzeitig habe der Mann Einrichtungsgegenstände beschädigt.

Düsseldorfer beleidigt Polizisten während der Festnahme

Während Bundespolizisten den Düsseldorfer im Hauptbahnhof festnahmen, seien sie unentwegt von ihm beleidigt worden. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Diebstahls, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstandes eingeleitet. (dpa/Red)

Weitere Nachrichten aus Düsseldorf lesen Sie hier.