Kriminalität Düsseldorf: Mann greift in der Altstadt Rettungssanitäter an

Düsseldorf. Der 34-Jährige störte einen Einsatz auf der Bolkerstraße. Ein hinzugerufener Polizist wurde verletzt.

Erneuter Angriff gegen einen Rettungssanitäter in der Altstadt: Als sich am Sonntagabend Rettungskräfte auf der Bolkerstraße um eine Person kümmerten, trat unvermittelt ein Unbeteiligter hinzu, griff einen Sanitäter grundlos an und verletzte ihn.

Massiver Widerstand mit Schlägen und Tritten

Der aggressive Mann leistete im weiteren Verlauf mit Schlägen und Tritten massiv Widerstand gegen die hinzugerufenen Polizisten und verletzte einen Beamten dabei so schwer, dass dieser nicht mehr dienstfähig war, heißt es im Polizeibericht. Eine weitere Beamtin und der Rettungssanitäter erlitten ebenfalls Verletzungen.

Der 34-Jährige wurde zur Wache gebracht.

