Düsseldorf: Madzirovs Abgang könnte teuer für die CDU werden

Düsseldorf. 44-Jähriger hört nicht nur bei D.Live auf, sondern auch in der Ratsfraktion. Mandat soll nun schnell nachbesetzt werden.

Die CDU-Fraktion im Stadtrat muss sich nach einem Ersatz für Pavle Madzirov umsehen. Am Sonntag wurde bekannt, dass der 44-Jährige sein Ratsmandat aus gesundheitlichen Gründen niederlegt. Wer Madzirov ersetzen wird, ist noch offen. „Wir werden aber ganz normal nach Liste vorgehen“, sagt Fraktionschef Rolf Tups. Auf unserer Reserveliste steht aktuell Annelies Böcker ganz oben. Sie wird also nachrücken, wenn sie denn das Mandat annehmen wird.“

Es könnten plötzlich Stellen fehlen

Die Nachbesetzung Madzirovs hat auch einen finanziellen Aspekt. Denn mit seinem Abgang hätte die CDU-Fraktion nur noch 29 Mandatsträger im Rat. Ab einer Fraktionsgröße von 30 fließt aber in Sachen Zuwendungen viel mehr Geld in die Kassen der Fraktionen. So erhält die CDU derzeit Zuwendungen in Höhe von rund 494.000 Euro. Ohne Madzirov – also unter der 30er-Marke – gäbe es nur noch rund 393.000 Euro. Zudem könnten der CDU plötzlich 1,5 Stellen fehlen. Denn ab 30er-Stärke bekommt eine Fraktion 4,5 Stellen für die Assistenz, drei Stellen fürs Sekretariat. Eine Fraktion unter 30 erhält nur noch 3,5 Stellen für die Assistenz und 2,5 Stellen für das Sekretariat.

Mandat im Aufsichtsrat der Stadttochter D.Live ebenfalls nieder gelegt

Madzirov hatte vor zwei Wochen bereits sein Mandat im Aufsichtsrat der Stadttochter D.Live niedergelegt. Dieser Schritt erfolgte kurz vor der Ratssitzung, in der ein Mitglied des Aufsichtsrats wegen eines möglichen Compliance-Verstoßes abberufen werden sollte. Diesem wird vorgeworfen, innerhalb eines Jahres 41 Freikarten geordert zu haben, darunter Tickets für mehrere Fortuna-Heimspiele und zwei Top-Konzerte in der Arena. Erlaubt wären maximal 20 Tickets. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft die Angelegenheit.

Madzirov hatte dem Rat seit 2009 angehört. Er war zwischenzeitlich als CDU-Fraktionsvize im Gespräch, nachdem Peter Blumenrath in den Landtag eingezogen war. Für Tups Schnee von gestern. „Wir werden nächstes Jahr um Ostern herum zu Neuwahlen zusammenkommen“, sagt er. Den Vorsitz des Schulausschusses könnte Stefan Wiedon übernehmen, der schulpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion ist.

