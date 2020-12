Düsseldorf: Lkw fuhr Tempo 20 und Schlangenlinien

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei stoppte Freitagabend einen alkoholisierten Lkw-Fahrer. Möglich, dass er zuvor an Unfällen beteiligt war.

Auf dem Südring endete am späten Freitagabend die Fahrt eines 39-Jährigen am Steuer eines Lasters. Eine Funkstreifenwagenbesatzung stoppte den offensichtlich stark alkoholisierten Mann nach Zeugenhinweisen.

Fahrer wurde zunächst festgenommen

Gegen 23.20 Uhr hatten Zeugen bei der Einsatzleitstelle einen „verdächtigen“ Lkw gemeldet, der sich mit etwa 20 Stundenkilometern und in Schlangenlinien auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke in Richtung Düsseldorf bewegte. Eine umgehend entsandte Funkstreife konnte das beschriebene Fahrzeug noch auf dem Südring stoppen. „Der Fahrer zeigte bereits beim Aussteigen deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung“, heißt es im Polizeibericht. Ein erster Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Da der Mann mit ukrainischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet ist und er den benötigten Geldbetrag für eine Sicherheitsleistung nicht aufbringen konnte, wurde er zunächst festgenommen.

Das Fahrzeug wurde indes sichergestellt, auch vor dem Hintergrund, „dass Beschädigungen darauf hin deuten, dass es zuvor an Verkehrsunfällen beteiligt gewesen sein könnte“, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.