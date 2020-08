Düsseldorf: Lieberberg plant Konzert mit 13.000 Zuschauern

Ein Konzert mit mehreren tausend Zuschauen? Veranstalter Marek Lieberberg plant etwas in Düsseldorf. (Symbolbild)

Düsseldorf. Eigentlich sind Großveranstaltungen noch verboten. In Düsseldorf plant Marek Lieberberg jetzt ein Konzert mit 13.000 Zuschauern.

Ein Konzert mit 13.000 Zuschauern soll laut Veranstalter Marek Lieberberg in einem Monat in Düsseldorf stattfinden. Wie die dpa berichtet, sind bei dem Konzert am 4. September Auftritt von Bryan Adams, Sarah Connor und „The Boss Hoss“ geplant.

„Das ist das Zeichen, auf das Fans, Künstler und Crews sowie die gesamte Musikindustrie sehnsüchtigst gewartet haben“, sagte Veranstalter Lieberberg laut einer Mitteilung vom Freitag. Es wäre laut den Veranstaltern das erste Großkonzert seit Mitte März in Deutschland.

Give Live A Chance ist der langerwartete Re-Start von Großveranstaltungen in der Musikindustrie!

Mit einem Stadionkonzert in der MERKUR SPIEL-ARENA Düsseldorf am 04.09. endet nach fünf Monaten globaler Pause der Lockdown.

Alle Infos: https://t.co/1osw3VJZSJ #giveliveachance2020 pic.twitter.com/QMBTn1ui1T — Live Nation GSA (@LiveNationGSA) August 7, 2020

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind Großveranstaltungen in Deutschland eigentlich noch bis zum 31. Oktober verboten. (dpa/red)