Düsseldorf: Kripo sucht mit Bildern nach Gaspistolenschützen

Düsseldorf. Unbekannter schoss Ende August in ein Auto und verletzte drei Personen. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder einer Überwachungskamera.

Ende August dieses Jahres kam es vor einem Kiosk in Oberbilk zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei fahndet nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem bislang Unbekannten. Der Mann steht im Verdacht, mit einer Gaspistole in einen vor dem Büdchen stehenden Daimler geschossen zu haben.

Wohl durch laufen Motor gestört gefühlt

Am Abend des 25. August war es gegen 22.10 Uhr an der Siemensstraße zum Streit gekommen, weil ein 30-Jähriger aus Duisburg vor dem Kiosk parkte und während eines Einkaufs seiner Begleiterin den Motor laufen ließ. Dadurch fühlte sich der etwa 45 Jahre alte alkoholisierte „Kioskbesucher“ vor dem Büdchen wohl derart gestört, dass es zum Wortgefecht kam. Im weiteren Verlauf zog dann plötzlich der Mann eine Gaspistole und schoss in den Daimler. Der Fahrzeugführer, die Begleiterin (27 Jahre alt) und eine Minderjährige im Fahrzeug erlitten Augenreizungen und wurden behandelt.

Die Kripo fragt nun: Wer kennt den Mann auf den Bildern?

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf