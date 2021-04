In der Kosmetik-Branche wird die Lage langsam ernst.

Wirtschaft Düsseldorf: Kosmetiker und Fotografen geraten in Not

Düsseldorf. Handwerkskammer Düsseldorf zählt nach Konjunkturumfrage mehr Unternehmen mit einer schlechten Geschäftslage.

Das Handwerk in Düsseldorf zeigt sich auch im Frühjahr 2021 trotz fortdauernder Pandemie insgesamt stabil. Das zeigen die Ergebnisse der Konjunkturumfrage der Handwerkskammer (HWK). Während jedoch unverändert 43 Prozent der Betriebe in der Stadt sowie in der Region Rhein-Ruhr eine gute Geschäftslage melden, hat sich der Anteil der Unternehmen mit schlechter Geschäftslage seit Herbst von knapp einem Fünftel auf aktuell ein Viertel vergrößert.

„Vor allem die Bauwirtschaft steht sehr gut da“, erklärt HWK-Präsident Andreas Ehlert. „Aber große Sorge mache ich mir um Kosmetiker oder Fotografen, denen wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.“ In diesen Branchen ginge es „um die blanke Existenz“.

Es geht immer mehr an die Rücklagen

Trotz aller staatlichen Hilfen müssten viele Betriebe ihre mühsam aufgebauten Rücklagen einsetzen, um durchzuhalten. Ehlert fordert daher unbürokratischere Krisenhilfen. Denn diese seien zu kompliziert angelegt und wenig mittelstandsfreundlich. „Sie müssten nicht an Fixkosten, sondern an den Betriebsergebnissen ansetzen, damit Soloselbstständige und andere Eigentümerunternehmer nicht durchs Rost fallen“, meint Ehlert.

Die HWK ist darauf eingestellt, dass in diesem Jahr die Beschäftigung rückläufig sein wird. Insgesamt zeigen sich die Betriebsinhaber im Handwerk mit Blick auf das absehbare Ende der Pandemie derzeit in großer Breite aber wieder zuversichtlicher. 30 Prozent rechnen für die kommenden sechs Monate mit steigenden Umsatzzahlen – das sind 9 Prozent mehr als noch im Herbst.

Entscheidend sei eine verlässliche Öffnungsperspektive. Kammerpräsident Ehlert plädiert daher für schnellere Impfungen und eine, wie er sagt, „alltagstaugliche Teststrategie, um Infektionen frühzeitig zu erkennen“.