Düsseldorf: Juwelendiebe nach Flucht festgenommen

Düsseldorf. Täter rammten einen Streifenwagen der Düsseldorfer Polizei und verletzten zwei Beamte. Sie sollen an weiteren Taten beteiligt gewesen sein.

Nach einem Einbruch bei einem Juwelier in Stadtmitte und einem anschließenden spektakulären Fluchtversuch, befinden sich drei Tatverdächtige in Polizeigewahrsam. Nach Einschätzung von Spezialisten der Düsseldorfer Polizei gehören sie zu einer europaweit agierenden Einbrecherbande und kommen für weitere Taten in Frage.

Zwei Polizisten verletzt

Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr brachen zwei der Verdächtigen bei einem namhaften Juwelier in der Innenstadt ein. Als die Polizei eintraf, stürmten die Täter aus dem Gebäude und flüchteten mit einem bereitgestellten VW Golf, wobei zwei Streifenwagen im Bereich der Immermannstraße/Kreuzstraße gerammt wurden. Zwei Polizisten erlitten dabei Verletzungen und mussten ambulant versorgt werden.

Der 49-jährige Fahrer und der 31-jährige Beifahrer wurden mit weiterer Unterstützung schließlich überwältigt und festgenommen. Die Tatbeute bestehend aus Uhren und Schmuck wurde im Wagen sichergestellt. Die Ermittlungskommission „EK Duft“ der Düsseldorfer Polizei ist das gesamte Wochenende mit Anschlussermittlungen beschäftigt.

Hinweise auf weitere Taten

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein weiterer 39-jähriger Tatverdächtiger in einem Hotel an der Hüttenstraße ausfindig gemacht werden. Er war offensichtlich nicht an der Tat in Düsseldorf beteiligt, wird aber der Bande zugerechnet. Außerdem konnte den Männern ein abgestelltes Fahrzeug in Bilk zugeordnet werden. Darin fanden sich Hinweise auf Beute und Einbruchswerkzeug in Bezug auf eine Vielzahl von Einbrüchen bei Optikern und in Parfümerien. Dazu dauern die überregionalen Ermittlungen an.

Die drei polizeibekannten Männer mit serbischer Staatsangehörigkeit haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie sollten gestern noch dem Haftrichter vorgeführt werden.