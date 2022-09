Düsseldorf ist neuerdings „Beispielstadt der Klimaanpassung“

Mehr als 30.000 Hainbuchen stehen in einer Gesamtlänge von acht Kilometern an den Schrägfassaden und auf dem Dach des Kö-Bogens II.

Düsseldorf. Bundesumweltministerium hob nach der „Woche der Klimaanpassung“ Düsseldorf besonders hervor. Auch wegen Europas größter Grünfassade.

Mit bis zu 25 Teilnehmern je Führung verzeichnet die Stadt in einer ersten Bilanz eine gute Beteiligung an den Veranstaltungen zur Woche der Klimaanpassung. Dazu passend wurde Düsseldorf als Beispielstadt bei der Klimaanpassung ausgewählt. Das Zentrum Klimaanpassung von Bundesumweltministerium und Deutschem Institut für Urbanistik hatte auf seiner Website zur Veranstaltungswoche einige der kommunalen Projekte als beispielhaft vorgestellt.

30.000 Hainbuchen auf Kö-Bogen-Gebäude

Während der ersten bundesweiten Woche der Klimaanpassung fanden in Düsseldorf sechs Spaziergänge zu verschiedenen Aspekten der Klimaanpassung statt. „Die rege Teilnahme an den Führungen deutet auf großes Interesse und Engagement der Menschen vor Ort hin“, so Umweltdezernent Jochen Kral.

Die Stadt hat zudem Europas größte Grünfassade. Mehr als 30.000 Hainbuchen stehen in einer Gesamtlänge von acht Kilometern an den Schrägfassaden und auf dem Dach des Kö-Bogens II. Die Hecken fungieren als natürliche Klimaanlage und wirken kühlend auf Innenräume und die innerstädtische Umgebung. Ihre ökologische Wirkung lässt sich mit der von 80 ausgewachsenen Laubbäumen vergleichen.

