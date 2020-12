Verband: Düsseldorf setzt Hygienemaßnahmen vorbildlich um

Festlich geschmückt und relativ voll – so sah es am Nikolauswochenende in der Düsseldorfer City aus. Der Handelsverband NRW zieht eine gemischte Bilanz. Einige Branchen verbuchten gute Umsätze. Die meisten jedoch leiden weiterhin unter der Pandemie.

Düsseldorf. Vereinzelte Lichtblicke am Nikolauswochenende in Düsseldorf. Lob vom Einzelhandelsverband.

Der Handelsverband NRW zieht eine gemischte Bilanz des zweiten Adventswochenendes. So habe es vereinzelte Lichtblicke gegeben, insgesamt bleiben die Erwartungen jedoch verhalten. Besonders der Lebensmitteleinzelhandel durfte sich über gute Umsätze freuen. Süßwaren und Feinkost gehörten zu den begehrtesten Produkten. Gering vielen jedoch die Umsätze und Erwartungen im Textileinzelhandel und einigen weiteren Handelsbranchen aus. Das ergeht aus einer Umfrage des Verbandes.

Gerade kleinere Händler leiden

„Der Lebensmitteleinzelhandel sowie der Handel mit Waren, die im aktuellen Cocooning-Trend gefragt sind verbuchen auch an diesem Wochenende größtenteils steigende Umsätze“, berichtet Jan Kaiser, Geschäftsführer beim Handelsverband NRW-Rheinland. Schlechter sehe es dagegen im Vorjahresvergleich bei den meisten anderen Branchen im stationären Handel aus, wie etwa dem Textilhandel, Spielwarenhandel, Buchhandel oder Schmuckhandel. Auch der Onlinehandel könne in ungebrochenem Jahrestrend Rekordumsätze einfahren. Rund 46 Prozent der befragten Händler gaben an bis zu oder unter 60 Prozent des Umsatzes im Vergleich zum letztjährigen zweiten Adventswochenende zu liegen. „Gerade den kleineren sowie den stationären Innenstadthändlern macht vielerorts der Wegfall von Weihnachtsmärkten und die Schließung der Gastronomie schwer zu schaffen“, sagt Kaiser.

Coronakonformes Shopping

In Düsseldorf seien im Vergleich zu anderen Städten jedoch mehr Kunden unterwegs gewesen. Dabei seien aber die Hygienekonzepte befolgt worden: „Das SafeShopping wurde sehr engagiert umgesetzt in Düsseldorf. Hier hat man sich besonders Gedanken gemacht, um den Einkauf coronakonform zu gestalten“, erklärt Jan Kaiser weiter. „Das hat man auch in anderen Städten gemacht, aber nicht so wie hier.“