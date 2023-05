Düsseldorf: Großeinsatz wegen Massenschlägerei in Shisha-Bar

Düsseldorf. Polizei nahm in der Nacht zu Samstag Männer in Gewahrsam und stellte einen Schlagring sicher. Was der Auslöser der Schlägerei war, ist offen.

Eine Schlägerei in einer Shishabar in Düsseltal sorgte in der Nacht zu Samstag (2.45 Uhr) für einen Polizei-Großeinsatz – 20 Streifenteams rückten aus. Beamte wurden dabei nicht verletzt, meldet die Polizei. Vier an der Prügelei Beteiligte mussten die Nacht im Gewahrsam verbringen. Die Polizei fertigte drei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Zeugen Bis zu zehn teils mit Messern bewaffnete Personen dabei

Anrufer hatten eine Schlägerei mit bis zu zehn teils mit Messern bewaffneten Personen gemeldet. Die Beamten trafen dort rund 100, meist junge, Männer in aggressiver Stimmung an, so die Polizei. Etwa zehn Personen schlugen aufeinander ein. Um die die Auseinandersetzungen zu beenden, benutzte die Polizei Pfefferspray. Vier Beamte wurden angegriffen, aber nicht verletzt. Durch das Nachrücken weiterer Kräfte konnte die Lage beruhigt werden. Im Rahmen der Zeugenbefragungen ermittelte die Polizei, dass es zur Schlägerei zwischen zwei Gruppen gekommen war. Dabei schlug ein 33-jähriger Mann mit dem Kopf einer Shisha auf einen 19-Jährigen ein und verletzte ihn.

Die Polizei ermittelt, ob dies Auslöser oder Folge der Schlägerei war. Messer wurden keine festgestellt, allerdings ein Schlagring beschlagnahmt.

