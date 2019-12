Düsseldorf. Pendler und Anwohner in Düsseldorf können die Fläche an der Halle nun mit einem Dauerparkticket nutzen.

Stadt Düsseldorf gibt umstrittenen Mitsubishi-Parkplatz frei

Die Stadt und deren Tochtergesellschaft D.live haben sich auf eine neue Regelung für Dauerparker auf dem Parkplatz vor der Mitsubishi Electric Halle geeinigt. Die NRZ hatte vor einigen Wochen bei der Stadt angefragt, warum der Parkplatz größtenteils ungenutzt bleibe, obwohl das Amt für Verkehrsmanagement im Rahmen der Mobilitätswende nach solchen großen Parkflächen suchte. Außerdem steht auf der Fläche eine Ladestation für E-Autos, die bisher nicht zugänglich war, da das Gelände mit einer Schranke abgesperrt war. Ab sofort können Pendler und Anwohner auch für diesen Parkplatz Dauerparktickets erwerben. Bislang gab es nur für Parkplatz P2 Dauerparktickets.

Zugang durch Dauerparktickets

Pendlern werde durch die neue Regelung das Parken von Montag bis Freitag, jeweils zwischen 6 Uhr und 18 Uhr, für 30 Euro im Monat ermöglicht, erklärte D.live am Montag in einer Mitteilung. Anwohner können ihre Dauerparktickets für monatlich 60 Euro erwerben und damit an jedem Tag rund um die Uhr die Parkflächen nutzen. Die Mindestlaufzeit betrage in beiden Fällen drei Monate, heißt es weiter. „Wir sind froh, dass wir nun gemeinsam mit D.live eine gute Lösung gefunden haben, die gesamten Parkflächen an der Mitsubishi Electric Halle wieder für Anwohner und Pendler freizugeben und hoffen, dass sie gut angenommen werden“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Ein Kompromiss für alle Beteiligten

D.live-Geschäftsführer Micheal Brill ergänzt: „Wir sind uns sicher, damit einen guten Kompromiss für alle Interessenslagen gefunden zu haben und hoffen, so für eine höhere Auslastung der Parkflächen zu sorgen. Es wurden dadurch viele neue Parkmöglichkeiten für Pendler und Anwohner geschaffen.“

Im April noch hatte die städtische Tochter D.live als Betreiber und Vermarkter der Mitsubishi Electric Halle das Areal per Schranke dicht gemacht. D.live ist auch für die Parkplätze auf dem Gelände verantwortlich. Das Veranstaltungsgeschäft in der Halle erfordere immer wieder temporäre Sperrungen von Parkbereichen, die in der Vergangenheit nur umständlich möglich waren, so D.live in der Mitteilung vom Montag.

Kosten werden durch Gebühren gedeckt

Darüber hinaus seien durch aufwendige Reinigungs- und Pflasterarbeiten hohe Betriebskosten entstanden, die ohne eine Bewirtschaftung nicht gedeckt werden können. Zur besseren Steuerung der Parkplatznutzung und zum Zweck der Generierung von Erlösen wurden 2018 die Planungen für die Technisierung an der Mitsubishi Electric Halle vorgenommen und benötigten Beschlüsse gefasst, hieß es in der Mitteilung.

Mitte 2019 wurde die Technisierung umgesetzt.