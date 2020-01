Düsseldorf. Nach einem Brand in Düsseldorf mussten drei Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht alarmiert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Düsseldorf: Fußmatte fängt Feuer - drei Verletzte bei Brand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf sind drei Menschen verletzt worden. Eine Fußmatte im Hausflur habe in der Nacht auf Montag Feuer gefangen und starken Rauch ausgelöst, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Gebäude sei nicht komplett evakuiert worden und der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Rettungskräfte kurz nach Mitternacht alarmiert. 18 Menschen seien insgesamt aus dem Haus begleitet worden. Nach kurzer Zeit konnten sie ihre Wohnungen allerdings wieder betreten. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. (dpa)