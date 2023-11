Düsseldorf: Fußgängerin (30) nach Crash mit BMW in Klinik

Eine 30-jährige Frau wurd am Sonntagabend (22 Uhr) bei der Überquerung der Mecumstraße in Düsseldorf-Bilk von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen versuchte die Düsseldorferin die Mecumstraße zügig zu überqueren. Obwohl die Fußgängerampel – nach Zeugenaussagen – für die Frau Rot zeigte, betrat sie von der dortigen Verkehrsinsel kommend die Straße. Dabei wurde sie von einem 35-jährigen BMW-Fahrer, der die Mecumstraße in Richtung Witzelstraße befuhr, erfasst. Aufgrund der kurzen Distanz war es dem Wilhelmshavener nicht mehr möglich rechtzeitig zu bremsen.

Die 30-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

