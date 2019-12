Düsseldorf. Eine 21-Jährige saß bereits im Flieger nach Sri Lanka, wo sie zwangsverheiratet werden sollte. Eine Polizistin bewahrte sie vor diesem Schicksal.

Düsseldorf: Frau entgeht in letzter Sekunde Zwangsheirat

In letzter Sekunde ist eine junge Frau dem Abflug nach Sri Lanka entgangen, wo sie zwangsverheiratet werden sollte. Die 21-Jährige hatte am Freitagabend am Düsseldorfer Flughafen bereits im Flugzeug Platz genommen, als eine Polizistin sie aufsuchte und ihre Hilfe signalisierte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Polizei hatte zuvor einen Hinweis aus einem Mädchenhaus in Ostwestfalen-Lippe erhalten: Demnach sollte die junge Frau mit ihren Eltern und Geschwistern nach Sri Lanka ausreisen, um dort gegen ihren Willen verheiratet zu werden.

Junge Frau gab sich offenbar aus Angst nicht zu erkennen

Ursprünglich war mit ihr vereinbart worden, dass sie sich bei der Polizei bemerkbar machen sollte. Doch bei der Passkontrolle am Freitag habe die junge Frau offenbar Angst gehabt, sich zu erkennen zu geben.

Einer sehr nervösen jungen Frau sei eine Bundespolizistin dann in Absprache mit dem Piloten bis in den Flieger gefolgt. Dort habe die Frau gesagt, dass sie nicht nach Sri Lanka fliegen möchte, da sie dort mit einem ihr unbekannten Mann verheiratet werden sollte. Sie verließ das Flugzeug und wurde anschließend in einem Frauenhaus untergebracht. (dpa)