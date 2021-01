Düsseldorf: Frau (83) nach Autounfall schwer verletzt

Bei einem Unfall im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort ist am Mittwoch eine Frau schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Düsseldorf. Bei einem Autonfall in Pempelfort ist eine 83-Jährige schwer verletzt worden. Ihr Auto prallte gegen eine Fassade. Hoher Sachschaden.

Bei einem Autounfall im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort ist am Mittwochvormittag eine 83-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei Düsseldorf auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte, war die Fahrerin gegen 9.50 Uhr an der Sternstraße Ecke Kaiserstraße von der Fahrbahn abgekommen und in das Schaufenster eines Brautmodengeschäfts gefahren. Die Frau habe sich dabei schwer verletzt und sei in ein Krankenhaus gekommen. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so ein Polizeisprecher.

Die genaue Unfallursache ist noch nicht klar. Nach eigenem Bekunden soll die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Andere Verkehrsteilnehmer sollen nicht in den Unfall involviert gewesen sein.

Polizei schätzt den Sachschaden auf 75.000 Euro

Sowohl an dem Auto der 83-Jährigen als auch an der Fassade des Geschäfts entstand hoher Sachschaden. Die Polizei schätzt die Höhe auf rund 75.000 Euro.