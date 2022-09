Düsseldorf: Flughafenchef rechnet mit „längeren Wartezeiten“

Reisende stehen im Flughafen in langen Warteschlangen. Dies wird wohl auch wieder in den Herbstferien der Fall sein.

Düsseldorf. Verantwortliche am Airport Düsseldorf gehen in den Herbstferien von insgesamt 8000 Starts und Landungen sowie rund 1,1 Millionen Passagieren aus.

Es wird voll am Düsseldorfer Flughafen: In den beiden Ferienwochen rechnen die Verantwortlichen am Airport mit knapp 8000 Starts und Landungen sowie rund 1,1 Millionen Passagieren. Viele Urlaubende werden bereits das lange Wochenende vor offiziellem Ferienbeginn nutzen, am Flughafen geht man daher von Freitag bis einschließlich Montag, 3. Oktober, von rund 268.000 Reisenden aus. Auch die folgenden beiden Wochenenden zeichnen sich mit je rund 200.000 Fluggästen als besonders verkehrsreich ab. Der Passagierdurchschnitt je Ferientag liegt nach Angaben des Flughafens bei etwa 64.000.

Flughafen-Mitarbeitende sollen mitanpacken

„Ich freue mich über die weiterhin dynamische Erholung des Passagieraufkommens“, erklärt Flughafen-Chef Thomas Schnalke. Der gesamte Luftverkehr befinde sich allerdings immer noch in einer Ausnahmesituation und es bleibe angesichts des branchenweiten Personalmangels ein herausforderndes Jahr, mahnt Schnalke. „Im intensiven Austausch mit allen an den Passagierprozessen beteiligten Partnern haben wir uns bestmöglich auf die Ferienzeit vorbereitet.“ Aber aufgrund der branchenweiten Gesamtsituation könne es nach wie vor besonders in den Verkehrsspitzen zu längeren Wartezeiten kommen, so Schnalke weiter

Schon in den vergangenen Tagen war es – begünstigt durch die Glasstec-Messe – am Düsseldorfer Airport erneut zu endlos langen Schlangen an den Kontrollen gekommen (NRZ von gestern). Gewerkschaften und Politik fordern eine Ablösung des Sicherheitsdienstleisters DSW. „Im Rahmen der Möglichkeiten“, heißt es nun seitens des Flughafens, unterstütze der Airport seine Prozesspartner und stocke die eigenen Servicekräfte auf. Flughafen-Mitarbeiter sollen wie angekündigt bei der Wannenrückführung an den Sicherheitskontrollen. Zusätzlich helfen Studierende mit gezielter Passagierlenkung, angepasst an die aktuelle Besetzung der Sicherheitskontrollen an den drei Flugsteigen. „Ein spezielles Team aus qualifizierten Mitarbeitern des Flughafens packt in Peakzeiten mit an und unterstützt die von den Airlines beauftragten Abfertigungsdienstleister bei der Gepäckausladung“, heißt es weiter.

Einige Check-in-Schalter schon ab 3 Uhr morgens geöffnet

Für einen „möglichst reibungslosen Start in die Ferien“ empfiehlt der Airport weiter allen Fluggästen, ausreichend Zeit einzuplanen und sich unbedingt an die jeweiligen Empfehlungen ihrer Fluggesellschaft oder ihres Reiseveranstalters zu halten. In aller Regel öffnen die Check-ins der Fluggesellschaften nicht früher als drei Stunden vor Abflug. Einige Fluggesellschaften öffnen ihre Check-in-Schalter für frühe Flüge bereits morgens ab 3 Uhr, und manche Airlines bieten für Flüge, die am Folgetag bis 8 Uhr starten, ein Late Night Check-in.

An den Sicherheitskontrollen könnten Passagiere die Abläufe aktiv unterstützen, heißet es vom Flughafen weiter. Die Bundespolizei empfiehlt Reisenden, sich zwei Stunden vor Abflug dorthin zu begeben. Im Handgepäck sollten etwa nur Gegenstände mitgeführt werden, die zwingend während des Fluges gebraucht werden.

