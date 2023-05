Düsseldorf: Feuerwehr rettet vier Hausbewohnern das Leben

Düsseldorf. Ein ausgelöster Rauchmelder alarmierte die Feuerwehr in den Stadtteil Rath. Vier Personen wurden gerettet, eine davon musste ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Dienstagabend (19.50 Uhr) zu einem ausgelösten Heimrauchmelder an die Westfalenstraße in Rath alarmiert und konnte einen Menschen direkt aus der Brandwohnung retten. Anschließend wurden drei weitere Bewohner aus dem mit Brandrauch durchzogenen Gebäude in Sicherheit gebracht.

Feuer war schnell gelöscht

Schnell konnten die Einsatzkräfte indes das Feuer löschen. Das Gebäude wurde mittels Hochleistungslüfter vom giftigen Rauch befreit. Parallel dazu wurden die Bewohner von Notfallsanitätern und einem Notarzt des städtischen Rettungsdienstes vor Ort medizinisch begutachtet, eine Person musste anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Einsatz war für die 24 Einsatzkräfte nach rund zwei Stunden beendet.

