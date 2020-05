Düsseldorf: Feuerwehr kümmert sich um verletztes Entenküken

Düsseldorf. Elf Entenküken sind in Düsseldorf aus einer Dachrinne gefallen. Ein Entlein verletzte sich dabei. Die Feuerwehr half.

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Sonntagmorgen zu einem besonderen Einsatz gerufen. Mehrere Entenküken waren aus einer Dachrinne in die Tiefe gestürzt.

Die Feuerwehr Düsseldorf hat elf Entenküken gerettet. Sie waren aus einer Dachrinne gefallen. Foto: Feuerwehr Düsseldorf

Um 9.30 Uhr erreichte die Feuerwehrleitstelle der tierische Notruf: Im Bereich eines Lebensmittelmarktes an der Kölner Straße waren mehrere Entenküken aus einer Dachrinne einige Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Entenküken verletzte sich dabei so schwer, dass ein alleiniges Fortkommen nicht mehr möglich war. Anstatt allein weiterzuziehen, blieben alle Entenküken bei ihrem verletzten Geschwisterchen.

Passanten wählten den Notruf

Zwei Passanten beobachteten die Szene und wählten den Notruf. Die Feuerwehrleitstelle schickte ein Kleineinsatzfahrzeug der Feuer- und Rettungswache. Die zwei Feuerwehrleute staunten nicht schlecht, als sie sahen wie sich zehn Entenküken um ihr verletztes Geschwisterchen tummelten.

Die beiden Feuerwehrmänner sammelten alle Küken behutsam ein und übergaben diese einer Mitarbeiterin der Entensammelstelle. Dort wird das verletzte Küken nun versorgt und zusammen mit seinen Geschwisterchen aufgepäppelt. (red)