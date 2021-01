Düsseldorf: Explodierte Elektro-Zigarette verletzt Mann

Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein 25-jähriger Mann am Mittwochvormittag durch eine explodierte elektronische Zigarette in seiner Hosentasche verletzt worden. Er musst mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Spezialklinik geflogen werden.

Düsseldorf. Ein 25-Jähriger musste nach medizinischer Erstversorgung in eine Kölner Spezialklinik geflogen werden. Lebensgefahr bestehe nicht.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein 25-jähriger Mann am Mittwochvormittag durch eine explodierte elektronische Zigarette in seiner Hosentasche verletzt worden. Durch den Düsseldorfer Rettungsdienst erfolgte eine medizinische Erstversorgung vor Ort. Für den anschließenden Transport in ein Krankenhaus unterstützte ein Rettungshubschrauber. Lebensgefahr bestehe nach ersten Erkenntnissen nicht, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr Düsseldorf.

Da der Hubschrauber nicht direkt vor Ort landen konnte, sei zunächst der Transport mit dem Rettungswagen zu einer nahe gelegenen Freifläche erfolgt. Zur Unterstützung der Rettungskräfte war auch die Feuerwehr vor Ort.

Unfallursache unklar

Der Verletzte wurde im Anschluss nach Köln in eine Spezialklinik geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehe keine Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei unklar. Nach rund zwei Stunden kehrten die sechs Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück.