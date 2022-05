Düsseldorf eröffnet erstes „Kunstkiosk“

Düsseldorf. In der zweiteiligen Veranstaltungsreihe in Oberbilk stellen die Autoren Safiye Can und Gerhard Rühm ihre Werke zum Thema „Konkreter Poesie“ vor.

Im Stadtteil Oberbilk öffnet am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr erstmals der „Kunstkiosk“ in der Bar Skottis an der Markenstraße. Dahinter verbirgt sich kein Büdchen im herkömmlichen Sinne, sondern eine zweiteilige Veranstaltungsreihe zur Konkreten Poesie. Kuratiert hat sie die Düsseldorfer Schriftstellerin Vera Vorneweg.

„Mich interessiert der Gedanke, dass Schrift und Sprache auch Kunst sein können“, sagt Vorneweg. Texte der Konkreten Poesie würden mit der herkömmlichen Syntax brechen und die Wörter aus ihrem hierarchischen Satzgebilde herauslösen. Der Umgang mit Sprache sei ein spielerischer. Der Klang eines Wortes dabei genau so wichtig wie seine Bedeutung.

Lesung der Autorin Safiye Can

Am ersten „Kunstkiosk-Abend“ findet eine Lesung der Autorin Safiye Can statt. Sie schreibt Lyrik und Prosa und übersetzt aus dem Türkischen. Can wurde mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet, darunter dem Else-Lasker-Schüler- Lyrikpreis (2016) und dem Alfred Müller-Felsenburg-Preis für aufrechte Literatur (2016). Sie war Gastdozentin für Konkrete Poesie an der Bauhaus-Universität Weimar, der Universität Kassel und der Northern Arizona University in den USA. Can ist Mit-Herausgeberin der Literaturzeitschrift „diehoren“ sowie Mitglied im PEN-Zentrum, eine deutsche Schriftstellervereinigung, die für „Poets, Essayists, Novelists“ steht.

Zweiter „Kunstkiosk“-Abend im August

Am zweiten Abend des „Kunstkiosk“ (19. August) liest dann der Autor Gerhard Rühm aus seinen Werken vor.

Im Anschluss an die Lesungen findet jeweils ein moderiertes Publikumsgespräch statt. Danach legt DJ Edelescort (Hauch Records) auf.

Der Eintritt ist frei. Moderiert werden die Abende von Judy Müller-Goldenstedt.

