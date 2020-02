Düsseldorf: „Einseitige Parteinahme der Handwerkskammer“

Aufregung am Wochenende bei Politikern und Handwerkern nach einem Bericht unserer Redaktion: Oberbürgermeister Thomas Geisel wurde, anders als in den Jahren zuvor, das Grußwort für die traditionelle Meisterfeier der Handwerkskammer Düsseldorf verweigert. Andreas Rimkus, Bundestagsabgeordneter, Düsseldorfer SPD-Vorsitzender und Elektromeister, zeigte sich „entsetzt“ über das Vorgehen der Kammer.

Kammer-Präsident beantwortet Frage nicht

Der Bundestagsabgeordnete und Düsseldorfer SPD-Vorsitzende Andreas Rimkus ist sauer auf seinen Meister-Kollegen, den Handwerkskammer-Präsidenten Andreas Ehlert. Foto: Boris SchmidT

„Als ich das gehört habe, habe ich sofort an den Kammerpräsidenten Andreas Ehlert geschrieben“, sagte Rimkus. Er habe Andreas Ehlert gefragt, ob er dem Düsseldorfer Oberbürgermeister tatsächlich das Grußwort verweigere. Eine Antwort auf seine Frage habe Rimkus nicht erhalten sondern lediglich die Information, dass Ehlert im Dezember dem OB mitgeteilt habe, dass die Kammer für die Veranstaltung am 8. März Regierungspräsidentin Brigitta Radermacher (CDU) um ein Grußwort bitten möchte.

„Das ist eine einseitige Parteinahme“

Für SPD-Chef Andreas Rimkus ist bemerkenswert, dass mit der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer bereits die Hauptrednerin eine CDU-Politikerin eingeladen ist und der OB, ein Mitglied der SPD, als Redner aber nicht willkommen ist. Rimkus: „Das ist eine einseitige Parteinahme der Handwerkskammer, die eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Die Düsseldorfer Handwerkerinnen und Handwerker werden das durchaus bemerken.“ Laut Rimkus habe Schornsteinfegermeister und CDU-Mitglied Andreas Ehlert, der vergangenes Jahr als OB-Kandidat der Düsseldorfer Christdemokraten gehandelt wurde, der „Meisterfeier einen politischen Dreh gegeben und sie damit in den Wahlkampf gezogen“. Rimkus spricht sogar von einem „abgekartetem Spiel“ der Handwerkskammer-Führung, von denen mehrere Personen der CDU angehören, gegen Thomas Geisel.

Kammer-Protest gegen die Umweltspur

Die Handwerkskammer hatte sich bereits im November aus der Mobilitätspartnerschaft mit der Stadt Düsseldorf herausgezogen. Aus Protest gegen die nach mehrheitlichem politischen Entschluss eingeführten Umweltspuren in der Landeshauptstadt. Diese würden die Handwerkerschaft besonders treffen, hieß es in einem Brief an den Oberbürgermeister. „Dass mit den Umweltspuren aber ein Dieselfahrverbot für unsere Stadt, das besonders die Handwerker treffen würde, verhindert wurde, scheinen die Herren der Handwerkskammer nicht zu verstehen“, sagt Andreas Rimkus. Und er betonte, dass die Umweltspur Maßnahmen des Luftreinehalteplans der CDU-geführten Bezirksregierung unter Brigitta Radermacher sind und auch von der NRW-Umweltministerin Ursula Esser-Heinen (CDU) unterstützt werden.

Dass ein Düsseldorfer Oberbürgermeister nicht auf der Meisterfeier sprechen darf, ist für die Düsseldorfer SPD ein „Bruch der Tradition“ und „völlig unakzeptabel“. Laut Recherche unserer Redaktion hat seit mehr als 20 Jahren der jeweilige Düsseldorfer OB das Grußwort bei der Meisterfeier gehalten.

„Das ist fast wie eine Ausladung“

Auch SPD-Ratsherr Burkhard Abels, der einen Meisterbetrieb mit 30 Mitarbeitern hat, ist sauer auf seine Kammer: „So ein Verhalten ist unverschämt. Das ist ja fast schon eine Ausladung an den OB!“

Laut Handwerkskammer sei die Regierungspräsidenten besser als Rednerin geeignet, da Handwerkskammerbezirk und Regierungsbezirk deckungsgleich sind und man so mehr Gäste erreichen könne.