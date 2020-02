Düsseldorf: Eine Woche jenseits des Mainstreams

Düsseldorf. Die Micro Pop Week startet am 21. März in Düsseldorf zum siebten Mal. Mit kleinen Konzerten an illustren Orten, mit Filmen und Workshops.

Das Projekt: Die Micro Pop Week. Die Impulsgeber: Hauke Schmidt und Markus Berg (Lama Music). Die Maxime: Jeder macht, was er kann, und lässt andere mit ins Boot. Seit 2014 dokumentiert dieses Festival, wie einzigartig das Kulturprofil der Landeshauptstadt jenseits des Mainstream und diesseits des Herzbluts ist. In diesem Jahr startet die Micro Pop Week am 21. März und bietet acht Tage lang an illustren Orten Konzerte, Filme und Workshops an.

Kreative Spannweite

„Ursprünglich wollte Markus Berg im „damenundherren“ Kulturverein Musiklabel vorstellen, die auf halbprivater Schiene veröffentlichen“, erklärt Hauke Schmidt zur Entstehung des „Festivals für Originalmusik“. Diese Idee fand Schmidt so gut, dass er sich sofort mit einbrachte.

Seit sieben Jahren schenkt diese Veranstaltung einen Einblick in die „Ursuppe“, wie Hauke Schmidt die aus Unabhängigkeit heraus produzierten Projekte nennt. „Wenn man es klein hält, kann man es machen,“ lautet das Machbarkeits-Mantra des Musikers. Weil das Festival ohne Kurator und öffentliche Gelder funktioniere, sei jeder Veranstalter ebenso frei wie verantwortlich für „seinen“ Abend.

Einzelakteure setzen Ideen um

„Falls wir bei der Programmplanung sehen, dass beispielsweise drei Song-Writer gleichzeitig auftreten, versuchen wir, die zeitliche Reihenfolge zu ändern“, erklärt Schmidt das einzig mögliche Korrektiv und fügt hinzu: „Insgesamt sind es die Einzelakteure, die ihre Ideen umsetzen.“ Dadurch gedeiht die Vernetzung untereinander und entsteht kreative Spannweite. Beispielsweise treten in der Produzentengalerie Plan d. am 23. März mit „Triple A“ die Szenedinos Andreas Techler, Andreas Brüning und Axel Brandt auf, während am 28. März im Weltkunstzimmer die blutjunge Band um Mimi Meinhoff „Ophelias Bath“ ihre Performance zeigt. Besonderes Kennzeichen der Sängerin ist ihr Kopfschmuck. Der besteht aus einem skelettierten Kleintierschädel, den Mimi mal während einer Wanderung in Norwegen gefunden hatte. Der Micro-Pop-Kurzfilmabend am 24. März zeigt im Metropol-Kino an der Brunnenstraße Beiträge zum Thema Gentrifizierung. Gerko Wolfsdorf stellt dort seinen Beitrag über den Kampf zum Erhalt der Flingeraner Kneipe „Fortuna-Eck“ vor. In dem Film „Refugee Roads“, zeichnet Su-Jin Song europäische Fluchtrouten nach.

Die Micro Pop Week ist auch eine Reise zu den unbekannteren Horten der Kultur. So bezeichnet sich das Subsol (das ist das rumänische Wort für Keller) als „Raum für creative Extravaganzen“, was das Atelier sehr treffend beschreibt. „Das Programm wird wohl noch etwas umfangreicher werden,“ erklärt Hauke Schmidt.

Gerade habe sich noch jemand gemeldet, der in seinem Wohnzimmer eine Aktion anbieten wolle. Das Programm der Micro Pop Week wird auf der Homepage regelmäßig aktualisiert.

Weitere Infos unter www.micropopweek.org