Düsseldorf: Eine Verletzte nach Brand im Mehrfamilienhaus

Bei dem Brand kam eine Person zu Schaden. Sie wurde mit Atembeschwerden in ein Krankenhaus transportiert.

Düsseldorf. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, konnten sich alle Bewohner aus dem Gebäude retten. Eine Frau klagte über Atembeschwerden.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lierenfeld wurde am späten Samstagabend eine Person verletzt und mit Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 23 Uhr meldeten laut Angaben der Feuerwehr Anwohner der Straße „Am Karlshof“ und aus den gegenüberliegenden Häusern der „Erkrather Straße“ ein Feuer mit großen Flammen, die aus dem Gebäude schlagen würden. Die Feuerwehr rückte umgehend mit dem Rettungsdienst aus, da unklar war, ob sich Personen im Gebäude befinden. Beim Eintreffen konnte jedoch festgestellt werden, dass sich alle Anwohner aus dem Gebäude retten konnten.

Brand auf Balkon im ersten Stock

Auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses konnten die Einsatzkräfte laut Feuerwehr feststellen, dass das Feuer im zweiten Obergeschoss die Folge eines Brandes auf dem Balkon im ersten Stock war. Durch die Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass das Feuer ins Innere des Gebäudes übergreifen konnte.

Bei dem Brand kam eine Person zu Schaden. Sie wurde mit Atembeschwerden in ein Krankenhaus transportiert.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf