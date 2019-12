Symbolbild. Ein Edel-Mercedes mit Hybrid-Antrieb brannte in der Nacht in Lierenfeld aus. Das Foto entstammt einer Feuerwehr-Übung.

Düsseldorf. Mit 9000 Litern Wasser hat die Feuerwehr in Düsseldorf versucht, ein brennendes Auto zu löschen. Ein Zusatz-Akku machte die Lösch-Probleme.

Düsseldorf: Edel-Mercedes brennt aus - doch kein Hybrid-Auto

Ein Luxus-Mercedes ist in der Nacht zu Sonntag an einer Straße in Düsseldorf ausgebrannt. Zu Schaffen machten der Feuerwehr wohl zusätzlich installierte Lithium-Ionen-Batterien des Edel-Mercedes. Entgegen ersten Angaben der Feuerwehr vom Sonntag soll es sich bei dem Fahrzeug jedoch nicht um ein Auto mit Elektro- bzw. Hybrid-Antrieb gehandelt haben, korrigierte die Düsseldorfer Polizei am Montag.

Die Retter rückten mit zwei Tanklöschfahrzeugen an und mussten zudem mehrere Tausend Liter Löschwasser aus einem Hydranten ziehen, um die Flammen zu bekämpfen. Insgesamt 9000 Liter Wasser brauchte die Feuerwehr, um den Brand zu löschen. Ursache für den hohen Lösch-Aufwand sei laut Polizei eine "im Heck verbaute Zusatzbatterie" gewesen. Weitere Details wusste man bei der Polizei in Düsseldorf nicht zum Fahrzeug.

„Das Auto war nicht mehr zu retten“, sagte am Sonntagmorgen Feuerwehrsprecher Christopher Schuster auf Nachfrage. Gegen 2.30 Uhr war die Feuerwehr zur Ronsdorfer Straße in die Nähe des „Stahlwerks“ alarmiert worden. Der in der Schweiz zugelassene Mercedes, laut Feuerwehr aus einer Tuning-Reihe von AMG Brabus ,habe da bereits in Flammen gestanden.

Feuerwehr verbrauchte 9000 Liter Löschwasser

„Um die brennende Lithium-Ionen Batterie des Autos ablöschen zu können, musste mit zwei Strahlrohren eine große Menge an Wasser auf die Brandstelle aufgebracht werden“, berichtet die Feuerwehr. Da der Inhalt der beiden Tanklösch-Fahrzeuge nicht gereicht habe, mussten noch 3000 Liter Löschwasser aus einem Hydranten gezogen werden, teilte die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr beziffert den Schaden am Fahrzeug auf 150.000 Euro. „Der Luxus-Mercedes wurde trotz schnellen Eingreifens komplett zerstört“, berichtete die Feuerwehr. Ein daneben parkender Kleinwagen sei ebenfalls beschädigt worden. Weitere parkende Autos hätten laut Feuerwehr vor Flammen geschützt werden können.

Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei

Fahrzeuge mit größer dimensionierten Lithium-Ionen-Akkus, wie sie auch für Elektro- oder Hybrid-Antrieb verwendet werden, machen im Falle eines Brandes der Feuerwehr große Mühe beim Löschen, teilte die Feuerwehr mit. „Man muss sehr schnell mit extrem viel Wasser arbeiten, um ein Feuer der Akkus unter Kontrolle zu bekommen“, erklärte der Feuerwehr-Sprecher.

Erst nach zwei Stunden war der Einsatz beendet, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache muss jetzt die Kriminalpolizei ermitteln. (dae)