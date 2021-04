Düsseldorf droht Notbremse: Am Montag tagt der Krisenstab

Düsseldorf. In Düsseldorf hat die Inzidenz am Sonntag zum dritten Mal hintereinander über dem Wert von 100 gelegen. Jetzt droht die Notbremse.

Nach zahlreichen Kreisen und Städten in NRW droht nun auch Düsseldorf ab kommendem Dienstag die sogenannte Corona-Notbremse. In Düsseldorf hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen am Sonntag zum dritten Mal hintereinander über dem Wert von 100 gelegen. Laut Corona-Schutzverordnung müsste das öffentliche Leben damit wieder stärker eingeschränkt werden. Exakt lag die Inzidenz bei 109,3. Die Stadt vermeldete zudem 126 Neuinfektionen. Wie es konkret weiter geht, soll laut einem Stadtsprecher am Montag beraten werden. Dann tage der Krisenstab. Der Düsseldorfer Krisenstab soll nach Angaben der Stadt bewusst erst am Montagnachmittag statt – wie sonst – am Morgen zusammen kommen. Man brauche für die Entscheidungen ein aktuelles Lagebild.

Museen oder Wildpark wieder dicht

Museen oder der gerade erst wieder geöffnete Wildpark müssten dann entweder schließen oder wären nur mit negativem Corona-Test zu betreten. Gleiches würde für den Handel gelten, da für viele Läden grundsätzlich nur „Click & Collect“ erlaubt wäre. Über die Sonderregelung mit den Schnelltests als Eintrittskarte müsste die Stadt mit dem Gesundheitsministerium sprechen. Die Stadt Köln hatte entsprechende Lockerungen erst eingeführt – und vergangenen Freitag wieder zurückgenommen.

Stand Sonntag sind übrigens 143.368 Düsseldorfer geimpft, 39.523 davon zum zweiten Mal.