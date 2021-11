Düsseldorf: Dieb ließ Kaffeekapseln für 106 Euro mitgehen

Düsseldorf. 32-Jähriger Ladendieb schien großen Kaffeedurst zu haben. Der einschlägig bekannte Mann wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

Ein 32-jähriger Mann wird nun im beschleunigten Verfahren dem Haftrichter vorgeführt werden. Dem Mann wird vorgeworfen, am Montagabend in einem Lierenfelder Supermarkt Kaffeekapseln in einem Gesamtwert von 106 Euro entwendet zu haben. Ob der Mann die Kapseln für neuen Vorrat brauchte, ist noch offen.

Täter hat weitere Diebstähle begangen

Der wohnungslose Tatverdächtige wurde bei der Tat von einem Angestellten beobachtet und von einem anderen Mitarbeiter wiedererkannt. Möglicherweise kommt er für weitere Diebstähle in der Filiale in Betracht. Dazu dauern die Ermittlungen an. Außerdem wurde der Beschuldigte erst am 9. November wegen Ladendiebstahls festgenommen und inhaftiert.

