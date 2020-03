Düsseldorf: „Die Partei“ nominiert eigene OB-Kandidatin

Düsseldorf. Dominique „Mique“ Mirus ist für die Satirepartei „Die Partei“ OB-Kandidatin in Düsseldorf. Sie fordert „Reichenreservoirs statt Armenviertel“.

Ins Rennen um den Oberbürgermeister-Posten im Düsseldorf Rathaus tritt auch „Die Partei“ an. Sie nominierte am Wochenende im Party-Restaurant Roter Teppich in Oberbilk Dominique „Mique“ Mirus (31) als OB-Kandidatin für Düsseldorf. Dass die Satire-Partei Politik alles andere als Ernst nimmt und politischer Themen ins Lächerliche zieht, wird auch an der Pressemitteilung über den Parteitag deutlich.

Oberbürgermeister-Kandidatin Dominique „Mique“ Mirus von der Satirepartei „Die Partei“ in Düsseldorf. Ihr Motto: #MiqueMachtsBesser. Foto: Simon Erpenbach

„Wir sind eine große Stadt und unsere Pflicht ist es, in größeren Dimensionen zu denken, Düsseldorf umzudenken“, wird da die 31-Jährige OB-Kandidatin zitiert, die sich „mit einer sentimentalen Rede bedankt bei ihren Parteigenossen, bei pöbelnden Punks und protzigen Pradaträgern für die fast einstimmige Wahl zur Oberbürgermeisterkandidatin“.

„SUV-Spuren statt Umweltspuren“

Mit einem 10-Punkte-Wahlprogramm möchte Dominique Mirus, wie es heißt, mit ihrer Partei Düsseldorf ein neues Gesicht verpassen: „SUV-Spuren statt Umweltspuren, Reichenreservoirs statt Armenviertel und jeden Tag Japantag – damit wollen wir alle Düsseldorfer Bürger ansprechen, denn nur gemeinsam können wir die Spaltung der Gesellschaft effektiv vorantreiben“, so Mirus nach der Veranstaltung.

35 Direkt-Kandidaten für die 41 Wahlbezirke

Mirus tritt in einer Doppelspitze mit Keno Schulte an. Der stellvertretende Vorsitzender NRW-Chef Partei „Die Partei“ und „Ehrenvorsitzender“ des Kreisverbands Düsseldorf, führt an erster Stelle die Reserveliste für die Stadtratskandidatur an. Auf Platz 2 steht OB-Kandidatin Mirus, die auch als Direktkandidatin im Wahlkreis 12 (Friedrich) kandidiert. Von den 41 Düsseldorfer Wahlbezirken für den Stadtrat konnte „Die Partei“ 35 mit Direkt-Kandidaten besetzen.

Die Satirepartei „Die Partei“ holte in Düsseldorf bei der Europawahl im Mai 2019 2,96 Prozent.