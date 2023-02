Düsseldorf: Das CC sucht schon jetzt das neue Sessionsmotto

Düsseldorf. An Aschermittwoch ist alles vorbei? Mitnichten. Düsseldorfs Jecken blicken schon in die Zukunft.

Kaum ist das Prinzenpaar verabschiedet und der Hoppeditz beerdigt, starten im Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) bereits die Vorbereitungen für die Session 2024. Dazu gehört insbesondere auch die Wahl des neuen Mottos.

Das Motto dieser Session ist schwer zu toppen

Dabei dürfte es schwer sein, das bisherige Motto zu toppen. „Wir feiern das Leben“ vermittelte in den vergangenen drei Jahren trotz aller Krisen eine außerordentlich positive und lebensbejahende Einstellung. „Außerdem“, so CC-Präsident Michael Laumen, „stand dieses Motto gleichermaßen für alles, was unseren Karneval ausmacht: gemeinsam mit anderen Menschen friedlich und fröhlich zu feiern“.

Das neue Sessionsmotto soll laut CC kurz, knackig, witzig und prägnant sein und möglichst viele kreative Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Alle Freunde des Düsseldorfer Karnevals sind herzlich eingeladen, sich an der Suche zu beteiligen. Entsprechende Vorschläge können unter „Sessionsmotto 2024“ per Mail an vorstand@helau.cc eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 15. März 2023. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin kann den „Zoch“ am 12. Februar 2024 hautnah miterleben – in Begleitung auf der Tribüne am Rathaus.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf