Düsseldorf: Bundespolizei zieht rostigen Bus aus dem Verkehr

Düsseldorf. Die Beamten kontrollierten am Düsseldorfer Fernbusbahnhof. Die Mängelliste war ganze zwei A4-Seiten lang.

Bei gezielten Kontrollen der Bundespolizei am Donnerstagmorgen konnten Beamte des Verkehrsdienstes am Düsseldorfer Fernbusbahnhof (Hauptbahnhof) und im Stadtteil Eller zwei Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr ziehen.

Korrosionsschäden und nicht mehr verkehrssichere Bremsen

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie gegen neun Uhr einen mit Fahrgästen besetzten Reisebus mit Fahrtziel Dortmund am Fernbusbahnhof in Augenschein nahmen. Bereits auf den ersten Blick fielen an dem Fahrzeug aus Bosnien-Herzegowina erhebliche Korrosionsschäden auf, meldet die Bundespolizei. Der Verdacht der Polizisten, dass der Bus nicht mehr verkehrssicher sei, bestätigte sich, als das Fahrzeug zur Untersuchung zu einer Prüfstelle gebracht worden war. Wie sich schnell herausstellte, war einer der Bremszylinder undicht und die Wirkung der Bremsanlage ungleichmäßig. Und das war längst nicht alles: Durchgerostete Streben im Bereich der Vorderachse konnten mit bloßen Händen abgenommen werden. Die korrodierten Teile stellten eine unmittelbare Verkehrsgefährdung dar, hielten die Prüfer fest. Insgesamt zwei DIN-A4-Seiten umfasste die Mängelliste am Ende der Prüfung.

Fahrgäste mussten sich selbstständig um eine Reisealternative bemühen

Bei diesem Reisebus hätte es jederzeit zu einem Verkehrsunfall kommen können, schlossen die Beamten. Die Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung stellten sie deswegen sicher. Die Weiterfahrt des Busses wurde bis zur vollständigen Instandsetzung untersagt. Darüber hinaus lagen auch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers vor. Die Fahrgäste mussten sich selbstständig um eine Reisealternative bemühen.

Ein bei einer weiteren Kontrolle gegen zehn Uhr aufgefallener Kleinbus mit rumänischen Kennzeichen auf, wurde ebenfalls aus dem Verkehr gezogen. Der 9-Sitzer toppte sogar den Reisebus: Die vollständige Mängelliste umfasste diesmal ganze drei Seiten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf