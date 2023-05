Düsseldorf: Bürgerbüros geschlossen, Kitas im Notdienst

Am Mittwoch gibt es bei den Düsseldorfer Bürgerbüros keine Termine.

Düsseldorf. Wegen einer Personalversammlung der Stadt gibt es am Mittwoch, 3. Mai, erhebliche Einschränkungen bei den Dienstleistungen.

Bei der Stadtverwaltung Düsseldorf findet heute Mittwoch die diesjährige Personalversammlung statt. Es sei daher damit zu rechnen, „dass es in einigen Dienststellen zu Einschränkungen des Dienstbetriebes kommt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In den „publikumsintensiven“ Ämtern würden gegebenenfalls Notdienste eingerichtet. Die Dienststellen des Amtes für Einwohnerwesen (alle Bürgerbüros, das Standesamt und die Kfz-Zulassungsstelle) bleiben geschlossen.

Einige Stadtbüchereien vormittags geschlossen

In den städtischen Kitas wird den Erziehungsberechtigten, die keine alternative Betreuungsmöglichkeit haben, ein Angebot gemacht. Alle Dienststellen des Bezirkssozialdienstes, die Vormundschaft, die Eingliederungshilfe, die Jugendhilfe im Strafverfahren und das Sachgebiet Unbegleitete minderjährige Ausländer sind unter der Rufnummer 0211-8992400 erreichbar. Für den Kinderschutzdienst ist ein Notdienst eingerichtet.

Die Stadtbüchereien in Gerresheim, Oberkassel und Rath sind von 11 bis 13 Uhr geschlossen und ab 14 Uhr wieder dann wie gewohnt geöffnet.

Sportpark erst ab 15 Uhr wieder offen

Wegen der Personalversammlung bleibt der Sportpark Niederheid einschließlich der Dreifachhalle heute in der Zeit von 8 bis 15 Uhr geschlossen. Ab 15 Uhr ist dort der Sport- und Trainingsbetrieb wieder uneingeschränkt möglich.

Das Institut für Verbraucherschutz und Veterinärwesen ist über die Rufnummer 0211-8993143 sowie per Mail an veterinaeramt@duesseldorf.de erreichbar.

Meldungen über möglicherweise auftretende Abfallablagerungen können über die App „Düsseldorf bleibt sauber“, das Servicetelefon Stadtsauberkeit unter 0211-8925050 oder per E-Mail an stadtsauberkeit@duesseldorf.de gemeldet werden, nähere Infos gibt es unter www.duesseldorf.de/stadtsauberkeit. Außerdem ist das Call-Center der Awista unter 0211-83099099 erreichbar.

