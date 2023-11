Düsseldorf: Breidenbacher Hof bestes deutsches Grand Hotel

Düsseldorf. Düsseldorfs Breidenbacher Hof ist zum besten Grand Hotel Deutschlands gewählt worden. Auch in der Gesamtwertung schneidet nur ein Haus besser ab.

Der Breidenbacher Hof hat es im der „101 besten Hotels Deutschlands“ ganz nach vorne geschafft: In der Kategorie Grand Hotel wurde die Nobel-Herberge in der Düsseldorfer City als bestes Hotel Deutschlands ausgezeichnet. Und auch in der Gesamtwertung belegte der „Breidenbacher“ Platz zwei hinter dem Hamburger „Vier Jahreszeiten“. Diese einflussreiche Auszeichnung, welche die Elite der deutschen Hotellerie prämiert, wurde am 19. November zum vierten Mal veröffentlicht und ist ein weiterer Meilenstein in der über 200-jährigen Hotelgeschichte. Der Breidenbacher Hof wurde insbesondere „für seinen exzellenten Service, den herausragenden und persönlichen Umgang mit Gästen und sein einzigartiges Angebot geehrt“, heißt es von der „101-Jury“.

Nobel-Herberge auch als „Top-Arbeitgeber“ ausgezeichnet

„Wir freuen uns sehr über diese großartige und relevante Auszeichnung“, kommentiert Managing Director Cyrus Heydarian. „Es ist wunderbar zu sehen, dass die Professionalität, der Fleiß und die Hingabe unseres Teams belohnt werden.“

Seit seiner Wiedereröffnung vor mehr als 15 Jahren hat der Breidenbacher Hof eine lange Liste von Erfolgen vorzuweisen. So wurde das Hotel in der Vergangenheit nicht nur mehrmals für seinen erstklassigen Service ausgezeichnet, auch das kulinarische und gastronomische Angebot erhielt bereits diverse Auszeichnungen. Nicht zuletzt wurde der Breidenbacher Hof 2023 auch als Top-Arbeitgeber der renommierten Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu ausgezeichnet und erhielt für seine hervorragenden Rankings in den Bereichen Arbeitsumgebung, Unternehmenskultur, Vielfalt und Karriere Gehalt im zweiten Jahr in Folge den „Top Company Award“.

Betonung auf das familiäre Miteinander in der Belegschaft

Für Manager Heydarian ein Grund zur Freude – und zum Weitermachen: „Nicht nur die Qualität unserer Servicestandards hochzuhalten und kontinuierlich zu verbessern ist für mich und unser gesamtes Team die wichtigste Maxime, sondern in allen Bereichen State-of-the-Art zu sein und mit der Zeit zu gehen, das treibt uns jeden Tag auf das Neue an.“ Dabei spiele auch das „besondere und familiäre Verhältnis unter unseren Mitarbeitern“ eine große Rolle.

Das kommende Jahr 2024 hält aufregende Veränderungen für den Breidenbacher Hof bereit. Das Hotel wird sich einem umfangreichen Umbau unterziehen, der in zwei Schritten erfolgen soll. Den Anfang wird im Sommer der ergänzende Umbau der Gastronomie machen, der eine neue Lobby-Lounge inklusive eigenem Restaurantkonzept und neu gestalteten Veranstaltungsräumen beinhalten wird. Im Anschluss folgt dann die Renovierung und Modernisierung der Zimmer und Suiten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf