Düsseldorf. Bei Bauarbeiten wurde in Düsseldorf-Derendorf eine Zehn-Zentner-Bombe gefunden. 30.000 Menschen sind betroffen. Zwei Altenheime werden evakuiert.

Düsseldorf: Bombe gefunden – Altenheime werden evakuiert

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Düsseldorf-Derendorf wurde am Freitagvormittag eine englische Zehn-Zentner-Bombe gefunden. Die Entschärfung ist noch am Freitag geplant, teilte die Stadt in einer ersten Mitteilung mit.

Rund 30.000 Menschen sind von der Entschärfung betroffen. Im Evakuierungsbereich liegen außerdem zwei Altenheime, die für die Entschärfung geräumt werden müssen.

Noch keine Angaben zum Zeitplan

Das Krisenstab der Landeshauptstadt wurde alarmiert und tagt derzeit. In Kürze soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Aktuell gibt es noch keine Angaben zum Zeitpunkt der Entschärfung oder zum Sperrgebiet. (red)

Wir aktualisieren diesen Text fortlaufend