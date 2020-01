Düsseldorf bewirbt sich um Ausrichtung der Handball-EM

Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf hat ihre Bewerbung für die Handball EM 2024 eingereicht. Als Spielstätten kommen die Arena und der ISS Dome in Frage.

Die Sportstadt Düsseldorf hat ihre Bewerbung als Ausrichter der Handball Europameisterschaft der Männer 2024 fristgerecht beim Deutschen Handball Bund (DHB) eingereicht. Als Austragungsort für das Eröffnungsspiel mit deutscher Beteiligung soll die Arena genutzt werden.

Mit mehr als 50.000 möglichen Zuschauern wäre das Eröffnungsspiel das Handballspiel mit den meisten Zuschauern aller Zeiten. Neben dem Eröffnungsspiel bewirbt sich die Stadt außerdem als Ausrichter für weitere Partien des Turniers, die im ISS Dome vor mehr als 12.000 Zuschauern stattfinden können.

Handball mit immer größeren Stellenwert

„Handball nimmt einen immer größeren Stellenwert in unserer Sportstadt ein. Der Bergische HC trägt seine Saison-Highlights gegen Top-Teams bei uns im Dome aus und sorgt damit für große Begeisterung. Außerdem findet in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge bei uns der Pixum Super Cup statt, bei dem der Deutsche Meister gegen den amtierenden Pokalsieger antritt. Ich bin mir sicher, dass die Handball Europameisterschaft in Düsseldorf bestens aufgehoben ist – und damit das Sportjahr 2024 mit der Arena als ein Austragungsort der Fußball-EM zu einem Mega-Sportjahr in der Landeshauptstadt werden kann“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel über die Bewerbung.

Mai 2020 gibt es eine Antwort

Michael Brill, Geschäftsführer von D.Live ergänzt: „Wir haben nicht nur Erfahrungen in der Ausrichtung sportlicher Groß-Events, sondern auch als Ausrichter von Handballspielen. Der Weltrekordversuch beim Eröffnungsspiel vor mehr als 50.000 Zuschauern in der Arena ist ein spannendes Projekt, das nicht viele Arenen in Europa stemmen können. Unser verschließbares Dach und der beheizbare Innenraum sind zwei der Argumente, die uns von anderen Venues abheben.“

Bereits im Juni 2018 wurde bekanntgegeben, dass die Euro 2024 in Deutschland stattfinden wird. Am 15. Januar 2020 endete die Bewerbungsfrist für die Städte. Die Verantwortlichen werden voraussichtlich im Mai darüber informiert, ob die Bewerbung erfolgreich war.

