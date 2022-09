Düsseldorf: Betrunkener E-Biker (77) fährt gegen Laterne

Düsseldorf. Der Düsseldorfer war im Stadtteil Flingern mit dem Pedelec und zwei Promille unterwegs. Er prallte mit Wucht gegen einen Laternenmast.

Böser, allerdings selbstverschuldeter Unfall in Flingern-Nord am Dienstagabend. Dabei wurde ein Pedelecfahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da ein Atemalkoholtest positiv verlief, wurde dem 77-jährigen Unfallfahrer eine Blutprobe entnommen.

Blutprobe entnommen

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen fuhr der 77 Jahre alte Mann aus Düsseldorf mit seinem Pedelec auf der Straße Hellweg in Richtung Siedlerweg und prallte dort mit Wucht gegen einen Laternenmast. Er kam schwer verletzt in eine Klinik. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Dem Senior wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

