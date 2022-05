Düsseldorf bekommt bei der EURO 2024 fünf Spiele

Düsseldorf. Sogar ein Viertelfinale wird bei der EURO 2024 in der NRW-Landeshauptstadt ausgetragen. Große Freude in der Stadtgesellschaft.

In gut zwei Jahren rollt der Ball in Düsseldorf bei der Fußball-Europameisterschaft. Und das gleich fünfmal! Die Landeshauptstadt ist neben Berlin, München, Stuttgart, Hamburg, Köln, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen und Frankfurt am Main einer der zehn Austragungsorte der EURO 2024, die vom 14. Juni bis 14. Juli stattfinden wird. Sogar ein Viertelfinale wird in der NRW-Landeshauptstadt ausgetragen. „Wir sind stolz darauf, dass wir uns als Landeshauptstadt Düsseldorf in die Reihe der Gastgeber-Städte für die EURO 2024 einreihen können“, betont Oberbürgermeister Stephan Keller. „Von allen Gastgeber-Städten haben wir ein Stadion mit einer der geringsten Zuschauerkapazitäten, umso mehr ist es eine große Auszeichnung und Wertschätzung unserer Arbeit, dass gleich fünf Spiele bei uns stattfinden.“ 24 Mannschaften spielen in zwei Jahren in insgesamt 51 Spielen ihren Europameister aus – mit bis zu 2,5 Millionen Fans in den Stadien und mehreren Milliarden TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern.

Planungen laufen schon auf Hochtouren

Am Dienstag wurde nun vom UEFA-Exekutivkomitee der gesamte Turnierspielplan verabschiedet. Damit sind nun auch die konkreten Spieltermine für Düsseldorf bekannt. In der Arena in Düsseldorf werden am 17. Juni, 21. Juni, 24. Juni und 1. Juli Vorrundenpartien angepfiffen. Am 6. Juli steigt in der Rheinmetropole ein Viertelfinale. Welche Mannschaften und Nationen dann spielen, ist freilich erst nach der Gruppenauslosung Ende 2023 bekannt.

Bereits heute laufen jedoch schon die Planungen für das 30-tägige Fußball-Event in der Landeshauptstadt. „Die Vorfreude auf das internationale Sportereignis ist riesig. Düsseldorf bietet als Sportstadt mit ihrer einzigartigen Infrastruktur beste Voraussetzungen für Großevents wie die EURO“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. „Bereits im Bewerbungsverfahren haben wir im Ranking der deutschen Städte einen hervorragenden dritten Platz belegt. Mit der heutigen Entscheidung, dass wir hier in 2024 fünf Spiele austragen dürfen, wird dieses tolle Ergebnis noch einmal bestätigt.“ Von den zehn Gastgeberstadien waren neun bereits bei der WM 2006 im Einsatz – die Düsseldorfer Arena ist neu dabei.

Team Deutschland als Gastgeber automatisch qualifiziert

Deutschland ist als Gastgeber automatisch qualifiziert. Die übrigen 23 Endrundenteilnehmer werden in Qualifikationsspielen ermittelt, die vom März bis November 2023 laufen, sowie in den Play-offs im März 2024. Das Format der Endrunde entspricht dem der EURO 2020. Die zwei Gruppenbesten der sechs Endrundengruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale, hinzu kommen noch die vier besten Gruppendritten.

Am 18. Mai 2017 hatte der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf beschlossen, dass sich die Landeshauptstadt beim DFB als Austragungsort für die Fußball-Europameisterschaft der Männer im Jahr 2024 bewirbt und für den Fall einer erfolgreichen Bewerbung die erforderlichen Mittel für die notwendigen Umbaumaßnahmen in der Arena zur Verfügung gestellt und über den Haushalt bis 2024 abgebildet werden. Hierbei handelt es sich um Kosten für permanente oder temporäre Erweiterungen im Presse- und im VIP-Bereich der Arena in Stockum.

Weitere Infos zur EURO 2024 in Düsseldorf sind zu finden unter: www.duesseldorf.de/uefaeuro2024

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf