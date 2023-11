Düsseldorf: Baustelle mit XXL-Umwegen in Flingern verlängert

Düsseldorf. Eine Dauerbaustelle in Düsseldorf-Flingern wird zum Ärger der Anwohner länger dauern als erwartet. Und danach gibt’s die nächsten Maßnahmen.

Die Deutsche Bahn (DB) erneuert derzeit die Eisenbahnbrücke über die Rosmarinstraße in Flingern. Auf Wunsch der Stadt Düsseldorf wird dabei auch die Durchfahrt unter der Brücke von heute acht Meter auf 19 Meter erweitert. Die Bauarbeiten sorgen seit April dieses Jahres immer wieder für große Umwege für Menschen, die mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder auch nur zu Fuß in Flingern unterwegs sind.

Fortuna, Allwetterbad und Müllverbrennung schlecht zu erreichen

Im direkten Umfeld der Baustelle liegt das Paul-Janes-Station der Fortuna, die stadtbekannte Physiotherapiepraxis von Bernd Restle, die Müllverbrennungsanlage der Awista und das Allwetterbad Flingern.

Und dann das: Jetzt gab die Bahn bekannt, dass die Bauarbeiten länger dauern, und zwar Ende März 2024. „Aufgrund von Verzögerungen bei der Umverlegung von Telekommunikationsleitungen kommt es leider zu Änderungen im Bauablauf“, teilt die DB mit. „Deshalb bleibt die Rosmarinstraße voraussichtlich bis 31. März 2024 für den Autoverkehr gesperrt. Linienbusse werden umgeleitet.“

Nächtliche Lärmbelästigungen

Für den Radfahrer- und Fußgängerverkehr bleibt die Durchfahrt laut Bahn zunächst noch bis 22. Dezember sowie zwischen 8. Januar und 31. März 2024 gesperrt. Der Hagebuttenweg ist über die Ronsdorfer Straße für Anwohnende erreichbar.

In dem Zeitraum der Gleissperrung vom 24. bis 29. November 2023, in dem die neue Brücke eingehoben wird, kann es für die Anwohnenden zu nächtlichen Lärmbelästigungen aufgrund der Baustelle kommen, so die DB. Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte sei Baulärm leider nicht zu vermeiden. „Wir bitten die Reisenden und Anwohner:innen um Verständnis. Die betroffenen Anwohnenden werden direkt informiert.“

Benachbarte Brücke folgt

Mit den Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke Rosmarinstraße ist es übrigens nicht getan. Denn ab Mai 2024 wird die direkt benachbarte viergleisige Eisenbahnbrücke Ronsdorfer Straße südlich des Hagebuttenwegs erneuert. Auch dort werde es „baubedingt zu Strecken- und Straßensperrungen sowie zu Lärmbelästigungen kommen“, so die Bahn.

