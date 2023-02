Düsseldorf: Anwohner wundert sich fünf Jahre über Baugerüst

Pempelfort. In den vergangenen Jahren fanden augenscheinlich keine Baumaßnahmen statt. Nun soll aber die Sanierung am Leibniz-Montessori-Gymnasium beginnen

Fünf Jahre lang blickte NRZ-Leser Dietmar Karamartin als Anwohner der Scharnhorststraße auf das Baugerüst an Turnhalle und Aula des Leibniz-Montessori-Gymnasiums in Pempelfort, ohne das nach seiner Meinung irgendwelche Baumaßnahmen erfolgt sind. Vor zwei Wochen rieb er sich dann verwundert die Augen: Das Gerüst war plötzlich verschwunden. Aber zu früh gefreut: Eine Woche später war das Gerüst wieder aufgebaut – und hinterlässt beim Anwohner einige Fragezeichen.

Nun erklärt eine Sprecherin der Stadt: „Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat das Gerüst als Schutzmaßnahme während der Planungsphase gedient.“ Doch die sei jetzt abgeschlossen. „Die Sanierungsmaßnahme wurde nun beauftragt. Das bislang vorhandene Schutz-Gerüst wurde durch das Arbeitsgerüst der ausführenden Firma ersetzt.“

Mehrere Baumaßnahmen geplant

Planmäßig sollen nun gleich mehrere Baumaßnahmen erfolgen. Zum einen werden betontechnische Sanierungsarbeiten inklusiver nachträglicher Dämmung der Betonstützen durchgeführt. Ebenfalls sollen die Fenster an der Nord- und Südseite durch eine „sonnenschutzverglaste Pfosten-Riegel-Fassade“ inklusiver außenliegender Sonnenschutzlamellen ausgetauscht werden. Auch die Ost- und Westfenster und die Fensterfassaden des Treppenhauses sollen ausgetauscht werden. Weitere Maßnahmen sind die Sanierung des Aula-Dachs, eine energetische Sanierung der Mauerwerksfassade und der Einbau eines Aufzuges in das Treppenhaus zur barrierefreien Erschließung von Turnhalle und Aula. „Die Arbeiten sollen bis Ende des 4. Quartals fertiggestellt werden“, so die Sprecherin.

Hauptsache, es dauert nicht wieder fünf Jahre...

