Düsseldorf: Altstadt-Schläger von Bolkerstraße identifiziert

Düsseldorf. Ein Österreicher ist in Düsseldorf vor einem Altstadtclub schwerst verletzt worden. Nun hat die Polizei den Täter ermittelt.

Nachdem die Düsseldorfer Kriminalpolizei aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes in der Altstadt seit Freitag,10. November, ermittelt, ist die Identität des Tatverdächtigen nun geklärt: Der 55-jährige Deutsche steht im Verdacht einen 56-jährigen Mann aus Österreich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Bolkerstraße brutal geschlagen zu haben. In der Folge stürzte das Opfer zu Boden und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Opfer immer noch auf der Intensivstation

Der Österreicher liegt noch immer schwerstverletzt im Krankenhaus und wird dort intensivmedizinisch betreut. „Mangels Haftgrund“, so die Polizei“ wurde der Tatverdächtige nicht festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

