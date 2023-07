Düsseldorf: ADFC lobt Pop-up-Radweg auf stark befahrener B 8

Düsseldorf. Provisorischer Radweg auf der Düsseldorfer Brehmstraße wurde für drei Stunden von „Extinction Rebellion“ aufgebaut. Es wurde ein Erfolg.

Eine Frau fährt am Samstagmittag mit ihrem Rad um 12 Uhr auf der Brehmstraße Richtung City. Die rechte Fahrspur auf der sonst so stark mit Autos frequentierten B 8 ist mit Hütchen abgetrennt, die Spur gehört der Radfahrerin allein. „Mensch, ist das schön, bleibt das jetzt so?“ fragt sie einen anderen Radler, der gerade an ihr vorbei fährt.

„Dankstelle“ und Infos von den Veranstaltern

Nein, es bleibt nicht so, es war nur ein so genannter Pop-up-Radweg, der am vergangenen Samstag für drei Stunden von der Düsseldorfer Ortsgruppe der „Extinction Rebellion“ aufgebaut worden war – jeweils eine Radspur in beide Richtungen, zwischen Brehmplatz und Heinrichstraße.. Am Brehm-platz gab es zusätzlich eine „Dankstelle“. Dort konnte Luft für die Reifen und eine Erfrischung für den Körper „getankt“ werden. „Wir machen das hier, um eine menschengerechte Verkehrswende aufzuzeigen, wir brauchen mehr Fahrradwege und sicherere Fahrradwege für Düsseldorf“, so eine Sprecherin von „Extinction Rebellion“. Man wolle, dass die Menschen in der Stadt den Verkehrsraum vernünftig teilen können. „Und hier zeigen wir, dass das auch möglich ist.“

Auf der B 8 ist Fahrradfahren sonst sehr gefährlich

Wie schon oft bei solchen Aktionen vernetzen sich die Aktivistengruppen und Organisation. So besuchte auch der ADFC Düsseldorf den Pop-up-Radweg. „Wirklich eine gute Sache, denn die B 8 ist eine stark befahrene Straße, auf der Du sonst kaum Fahrrad fahren kannst, weil es schlichtweg zu gefährlich ist“, meinte AFDC-Sprecherin Lerke Tyra. Sie dankte den „Extinction Rebellion“ für die Organisation. „Es ist gut, dass mittlerweile auch an andere Gruppen die Verkehrswende voran treiben“, so Tyra.

Autoverkehr lief dennoch flüssig

Nicht nur Gerresheimerin zeigte sich glücklich über den provisorischen Radweg. Der Streifen wurde von zahlreichen Rädern und E-Bikes frequentiert. Der Autoverkehr ging dennoch flüssig voran.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf