Düsseldorf: 93-Jährige in Wohnung überfallen und beraubt

Düsseldorf. Senioren erlitt bei dem Überfall am Dienstagnachmittag einen Schock. Nach dem Täter wird jetzt mit Hochdruck gefahndet.

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen eines Raubes von Dienstagnachmittag in Stadtmitte, bei dem eine 93-Jährige in ihrer Wohnung überfallen wurde.

Polizei sucht dringend Zeugen

Laut Polizei hatte es gegen 13.30 Uhr befand sich die Seniorin in ihrer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Anton-Straße, als es an der Tür klopfte. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, fragte sie ein Unbekannter, ob sie ein Paket annehmen könnte. Die 93-Jährige lehnte ab und versuchte die Tür wieder zu schließen. Der Unbekannte stellte jedoch seinen Fuß zwischen die Tür, drückte die Frau weg und verschaffte sich Zutritt zu der Wohnung. Er nahm ein Schmuckkästchen mit, rannte aus der Wohnung und die Treppe hinunter. Dabei verlor er Schmuck, den das Opfer kurze Zeit später aufhob. Ob der Unbekannte schlussendlich etwas erbeutet hat, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Die 93 Jahre alte Frau erlitt einen Schock und informierte etwas später die Polizei. Die Beamten suchen dringend nach Zeugen.

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, circa 20 bis 30 Jahre alt und hat eine normale Statur. Er hatte laut Angaben der Frau ein gepflegtes Erscheinungsbild und war glattrasiert. Er trug ein langärmliges Hemd (Grundfarbe weiß, dunkelblaue kleine Karos), helle Turnschuhe und eine helle Schiebermütze oder Cap.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen.

