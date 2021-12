Düsseldorf: 73-Jähriger reagiert perfekt auf Schockanruf

Düsseldorf. Ein Senior aus Düsseldorf ließ zum Schein auf einen Betrugsversuch ein. Jetzt sitzt der 18-jährige „Kurier“ in U-Haft.

Die Polizei konnte am Dienstagnachmittag einen 18-Jährigen bei einer geplanten Geldübergabe in Düsseldorf-Unterbilk festnehmen. Vorausgegangen waren Telefongespräche zwischen einem 73-jährigen potenziellen Opfer und falschen Polizisten bzw. falschen Staatsanwältinnen. Der Düsseldorfer hatte den versuchten Betrug frühzeitig erkannt und taktisch super agiert.

Junge Frau hatte sich weinend am Telefon gemeldet

Erst am Mittag hatte sich eine Frau beim 73-Jährigen weinend am Telefon gemeldet und gab an, einen Unfall verursacht zu haben. Der Angerufene erkannte den Betrug, ließ sich zum Schein aufs Spielchen ein. Plötzlich mischte sich eine angebliche Staatsanwältin in das Gespräch ein und forderte wegen des „tödlichen Verkehrsunfalls“ vom „Vater“ 80.000 Euro Kaution. Der 73-Jährige spielte weiter mit und verständigte parallel die Polizei. Er begab sich sogar zum Schein zu seiner Bank, die ebenfalls informiert war. Am Nachmittag schnappte die Falle zu, und der 18-jährige Kurier konnte bei der fingierten Geldübergabe in Unterbilk festgenommen werden. Er sitzt bereits in U-Haft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf