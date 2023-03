Düsseldorf: 26-Jähriger nach schwerem Unfall in Lebensgefahr

Düsseldorf. Nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Mini ist ein 26-jähriger Fußgänger in Düsseldorf-Lohausen schwerst verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (6.25 Uhr) in Lohausen wurde ein 26-jähriger Fußgänger aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der Crash an der Niederrheinstraße 135 (Höhe Lantzallee), kurz vor der Tankstelle, verlief so schlimm, dass beim Fußgänger Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte.

Mini-Fahrer erlitt einen Schock

Nach dem bisherigen Stand war der Mann zu Fuß auf dem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) auf der Niederrheinstraße unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren. Aus bislang unklaren Gründen beachtete ihn der Fahrer eines Mini aus Mönchengladbach nicht und erfasste den Fußgänger. Der Mann war mit seinem Pkw in Richtung Kaiserswerth unterwegs. Der 26-Jährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Der 63-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beiden Richtungen bis gegen 8.20 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Die Beamten stellten den Mini sicher. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

