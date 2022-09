Düsseldorf: 15-Jähriger baut Unfall nach Verfolgungsjagd

Düsseldorf. Der Jugendliche war mit einem Carsharing-Auto unterwegs und wurde von der Polizei gestoppt. Jetzt beschuldigt er seinen Freund.

Mit einem Sachschadenunfall endete am Mittwochmorgen (9.28 Uhr) die Verfolgung eines Carsharing-Autos in Ludenberg. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie in den Wagen blickten: Sie nahm einen 15-Jährigen als mutmaßlichen Fahrer mit zur Wache.

Fahrer reagierte nicht auf Anhaltezeichen und ergriff die Flucht

Nach Angaben der Beamten hatte sich kurz zuvor eine Carsharing-Firma bei der Polizei gemeldet – mit dem Verdacht, dass eines ihrer Fahrzeuge zum wiederholten Male unbefugt geführt werde. Durch die Übergabe der Koordinaten entdeckten die Einsatzkräfte kurz darauf das Fahrzeug auf der Benderstraße in Gerresheim und gaben deutliche Anhaltezeichen. Daraufhin flüchtete der Fahrzeugführer mit hohem Tempo über innerstädtische Straßen, fuhr grob verkehrswidrig und teilweise in den Gegenverkehr, bevor er dann im Bereich der Ernst-Poensgen-Allee einen Unfall verursachte – zum Glück, ohne andere Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft zu ziehen.

Als Fahrer konnte der 15-Jährige von Zeugen identifiziert und festgehalten werden, noch bevor er weiter zu Fuß flüchten konnte. Die Polizei nahm den Jungen mit zur Wache, wo er von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wurde. Der Jugendliche streitet die Tat ab und beschuldigt indes einen gleichaltrigen Freund.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Fahrt dauern an.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf