Drucker löst Brand im Düsseldorfer Marien-Hospital aus

In der Klinik war ein Drucker in Brand geraten.

Düsseldorf. Ein Drucker, der sich im Kellerbereich des Gebäudes befand, ging in Flammen auf. Das Klinikpersonal verhinderte Schlimmeres.

Aufregung im Marien-Hospital am Mittwochmorgen. In dem Krankenhaus an der Rochusstraße im Stadtteil Pempelfort ging ein Drucker, der sich im Kellerbereich des Gebäudes befand, gegen 9.50 Uhr in Flammen auf. Durch die automatische Brandmeldeanlage wurde dies jedoch frühzeitig erkannt.

Mitarbeitende löschten das brennende Gerät, sodass die anrückende Feuerwehr den Drucker glücklicherweise nur noch ins Freie bringen und das Gebäude vom Brandrauch befreien mussten. Der Betrieb im Krankenhaus musste durch den insgesamt 90-minütigen Einsatz nicht eingestellt werden und konnte später ohne Einschränkungen weitergeführt werden, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Es kamen keine Menschen zu Schaden.

Verheerender Brand im September 2019

Ein Brand im September 2019 im Marien-Hospital verlief bei weitem nicht so glimpflich ab. Bei dem verheerenden Feuer starb damals ein 77-jähriger Patient, und es gab mehrere Verletzte mit einer Rauchgasvergiftung, auch auf Seiten des Personals. Ein 83 Jahre alter, demenzkranker Patient, der vermutlich den Brand ausgelöst hatte, war wenig später in eine geschlossene Psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

