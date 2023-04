Droht Chaos am Flughafen Düsseldorf durch Nato-Manöver?

Düsseldorf. Im Juni findet eine Luftkriegsübung über Deutschland statt. Es ist das größte Manöver seit Nato-Bestehen. Es fällt in den Start der Sommerferien.

Mitte Juni könnte es laut werden am Himmel über Deutschland – und am Düsseldorfer Flughafen drohen rund um den Sommerferienstart die nächsten Engpässe. Grund: Das Manöver „Air Defender 23“. Es ist die größte Nato-Übung im Luftraum seit Bestehen des Bündnisses, Gastgeber ist Deutschland. Vom 12. bis 23. Juni werden dann Piloten und Besatzungen aus 18 Nationen in mehr als 220 Kampfjets unterwegs sein. „Die Übung Air Defender 23 ist die größte Übung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato. Sie demonstriert Solidarität im Bündnis und transatlantische Verbundenheit“, heißt es auf der Homepage der Bundeswehr.

Verspätungen wohl unumgänglich

Im Rahmen von „Air Defender 2023“ werden Teile des deutschen Luftraums für die militärischen Einsatzübungen reserviert und für zivilen Flugverkehr nicht nutzbar sein, sagt Michael Fuhrmann, Sprecher der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Düsseldorf, auf Anfrage unserer Redaktion. Um „Überlastsituationen“ in diesen Gebieten zu vermeiden, dürfe dann nur eine bestimmte Anzahl an Flugzeugen zeitgleich diesen Luftraum nutzen. „Dies wird durch die Zuteilung fester Startzeitfenster erreicht“, so Fuhrmann. „Vereinfacht gesagt: Diese Zeitfenster sorgen somit dafür, dass sich nur so viele Flüge im Luftraum befinden dürfen, für die eine sichere Verkehrsabwicklung garantiert werden kann.“

Es gibt Menschen, denen das elftägige Nato-Training Sorgen bereitet. Zu denen gehört Jens Bischof, Chef der Fluggesellschaft Eurowings, die ihren Sitz in Düsseldorf hat. „Wir wissen, dass es in diesen beiden Juni-Wochen sehr viel enger sein wird als sonst in der Luft“, sagte Bischof unlängst während einer Pressekonferenz. „Vor allem im oberen Luftraum werden Sektoren geschlossen sein zu einem gewissen Grad.“

Passagierflüge könnten gestrichen oder nach hinten verschoben werden

Heißt, wegen der hohen Frequentierung in der Luft könnten Passagierflüge gestrichen oder nach hinten verschoben werden. Zumindest ist das die Befürchtung vieler Airlines. Auf Urlauber, die zum Beginn der Sommerferien am 22. Juni von Düsseldorf aus verreisen wollen, könnten demnach Schwierigkeiten zukommen. Vom Chaos an den Sicherheitskontrollen, das in den vergangenen Jahren wegen fehlendem Personal immer wieder herrschte, ganz zu schweigen.

Auf die Anfrage unserer Redaktion, ob der Flughafen schon jetzt Vorkehrungen für Mitte Juni träfe, heißt es nur: „Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, benötigen die Fluggesellschaften und Flughäfen von der Bundesregierung und von der Deutschen Flugsicherung genaue Informationen, wann welche Luftraumblöcke gesperrt werden und wie die Flugführung dementsprechend organisiert werden soll. Aufgrund der noch laufenden Abstimmung der Übungsszenarien zwischen den Nato-Partnern liegen diese Informationen noch nicht vor.“

Bundeswehr: Vorhaben dient einer reinen verteidigenden Trainingsabsicht

„Air Defender 2023“ soll laut Bundeswehr „als forderndes Übungsszenario mit Luftkriegsoperationen für befreundete und verbündete Luftstreitkräfte dienen“. Dabei entspringe „dieses Vorhaben einer reinen verteidigenden Trainingsabsicht“. Man wolle Reaktionsfähigkeit und gemeinsame Stärke in der Luft trainieren und demonstrieren. Letzteres dürfte aktuell wohl vor allem Richtung Russland gerichtet sein.

Da es sich um ein „taktisches Manöver“ handelt, seien auch kurzfristige Änderungen von Übungsinhalten und -orten nicht auszuschließen, teilt die Deutsche Flugsicherung in Düsseldorf weiter mit. Sprecher Fuhrmann: Die DFS wird alles tun, um die Auswirkungen dieser bislang größten Übung seit Bestehen der Nato auf den zivilen Flugverkehr so gering wie möglich zu halten. Dennoch können Verspätungen aufgrund der uns zur Verfügung stehenden reduzierten Ressourcen grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.“

Airport prognostiziert 33 Prozent mehr Fluggäste für die Sommerferien

Sogar Verdi hat das Nato-Training bereits auf der Agenda. „Wenn diese Übung in den Start der Sommerferien fällt, ist das natürlich mehr als ungünstig“, sagt Gewerkschaftssekretär Özay Tarim, der seit Jahren für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen bei den Sicherheitskontrolle am Airport kämpft. Der Flughafen habe es „mit viel Flickschusterei“ geschafft, während der Osterferien über die Runden zu kommen, unter anderem sollen allein bei der Gepäckabfertigung 20 Kolleginnen und Kollegen aus Spanien eingesetzt worden sein. „Wir registrierten beim Personal nach wie vor ein Defizit von 350 Personen, gleichzeitig prognostiziert der Flughafen 33 Prozent mehr Fluggäste für die Sommerferien im Vergleich zum Vorjahr“, so Tarim. „Wenn es dann noch wegen Militärübungen Verschiebungen und Verspätungen geben wird, schwant mir Böses.“

Eurowings-Chef Bischof indes versucht, optimistisch zu bleiben. „Hoffentlich werden wir ein gutes Maß an Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Flugsicherungen in Europa sehen, um den Verkehr in andere Korridore zu verlagern, in denen die Zivilluftfahrt nicht zu sehr beeinflusst wird“, sagt er. Bischof hoffe, dass es „keine erheblichen Verspätungen“ geben werde, aber es werde „eine Herausforderung“.

Der Flughafen Düsseldorf betont indes, dass man „hierbei auch im Austausch“ mit dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) sei. Der BDL setzt sich beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr für Maßnahmen ein, die zur Reduzierung der Auswirkungen der militärischen Übung auf den deutschen Luftraum beitragen können.





Auch Türkeim und USA sind dabei

Teilnehmende Länder bei der Nato-Übung „Air Defender 2023“ sind neben Deutschland Belgien, Bulgarien, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Rumänien, die Slowakei, Spanien Tschechien, die Türkei, Ungarn, die USA sowie Großbritannien.

Man werde hauptsächlich von den Standorten Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Laage in Mecklenburg-Vorpommern, Wunstorf in Niedersachsen, Lechfeld in Bayern, Spangdahlem in Rheinland-Pfalz, Volkel in den Niederlanden und Čáslav in Tschechien aus agieren, heißt es seitens der Bundeswehr. Die drei Hauptübungslufträume werden über Schleswig/Hohn, Wunstorf und Lechfeld sein.

