DRK fürchtet „Blutnot“ in den Ferien

An heißen Tagen spenden deutlich weniger Blut. Doch das wird auch im Sommer dringend in Düsseldorfs Kliniken benötigt.

Düsseldorf. An Düsseldorfs Kliniken fehlt es im Sommer wegen Urlaub und Allergien an Spendern.

In Düsseldorf wird es heiß. Es werden Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet. Die Sommerhitze in Kombination mit den Ferien rufen in Düsseldorfs Kliniken und dem Blutspendedienst West des DRK große Besorgnis hervor. Denn: Weniger Leute gehen spenden, wodurch ein Mangel an Blutreserven droht.

„Mit großer Sorge blicken wir auf die heißen Tage“, sagt Stephan David Küpper, Pressesprecher vom DRK-Blutspendedienst West. „Die Spendenbereitschaft ist an warmen Tagen geringer, wobei man auch da spenden gehen kann.“ Viele würden die Sommertage anders nutzen und sich ihren Tag lieber im Park oder am See vertreiben. „Erschwerend kommt hinzu, dass wir auch noch Mitten in den Ferien stecken.“ Weil sich viele im Urlaub befänden, bleiben noch mehr Spender aus.

Blutvorrat von drei Tagen

Zwar sei die „große Schreckenszeit“ vorbei, doch dass sei laut Küpper mit einem großen „Aber“ zu versehen. „Im April, Mai und Juni war die Situation sehr angespannt. Da hatten wir viel weniger Blutspenden, als benötigt worden wären.“ So gab es Mitte Juni nur einen Vorrat von 1,4 Tagesbedarfen. Die liegen normalerweise laut Küpper bei fünf Tagesbedarfen. „Aktuell sind wir wieder bei einem Vorrat von knapp drei Tagen angelangt.“

Seit Mitte Juni können die Erfordernisse an den Düsseldorfer Kliniken wieder gedeckt werden. „Aber dafür brauchen wir weiterhin Blutspenden“, appelliert Küpper. „Dafür muss auf lange Sicht das demografische Problem gelöst werden.“ Die Spendebereitschaft der Älteren sei deutlich höher. „Unsere alten Spender fallen mit der Zeit leider weg und da kommen einfach zu wenig junge Leute nach“, so der Pressesprecher. „Unsere jüngeren Spender kommen meist nur ein mal im Jahr. Ideal wären aber drei bis vier mal jährlich.“

Kliniken appellieren zu Spenden

Aktuell herrscht in der Düsseldorfer Uniklinik noch keine „Blutnot“. Dort werden allein 60 000 Blutpräparate pro Jahr benötigt. Dennoch appelliert die Uniklinik an die Bürger, Blut im Sommer zu spenden. Denn gerade im Sommer dürfen viele aus medizinischen Gründen nicht spenden. „Personen, die Urlaub in exotischen Orten gemacht haben, werden zurückgestellt und auch Allergiker, die Medikamente einnehmen, fallen erstmal aus“, sagt Susanne Blödgen, Pressesprecherin der Uniklinik Düsseldorf.

„Blutbanken leben von der Hand im Mund“

Auch im Verbund katholischer Krankenhäuser Düsseldorf (VKKD) gibt es noch keine Blutengpässe. „Wir wissen aber, dass sich die Menge an verfügbaren Blutprodukten schon seit längerer Zeit auf einem kritischen Level bewegt. Die Blutbanken leben von der Hand in den Mund“, sagt Heiko Schmitz, Pressesprecher des VKKD. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem DRK konnte die Blutversorgung laut Schmitz bisher sichergestellt werden. „Mangelsituationen sind aber nicht auszuschließen, vor allem bei einem Großschadensereignis.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf