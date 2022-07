Die Stadt Düsseldorf geht in die Sauberkeitsoffensive

Düsseldorf. Neue Aufkleber auf öffentlichen Abfallbehältern sollen in Düsseldorf auf die fachgerechte Müllentsorgung hinweisen. Doch die Stadt plant mehr.

Die von Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller initiierte „Stadtsauberkeitsoffensive“ wird in diesem Jahr ausgeweitet. Dies kündigte die Stadt nun an. Ab sofort gibt es in den Stadtteilen neue Aufkleber auf den Straßenabfallbehältern. Auch ein zusätzlicher Müllsauger Glutton (Glutton = englisch für „Vielfraß“) soll zum Einsatz kommen, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Die Stadtsauberkeit in Düsseldorf liege dem Oberbürgermeister „besonders am Herzen“, betont Keller. „Daher haben wir bereits Ende 2020, gemeinsam mit den Fachämtern und der Awista, erste Projekte realisiert und seither stetig ausgebaut. Nun sollen neben der Altstadt, das Rheinufer und die Parkanlagen auch die Stadtbezirke gefördert werden.“

Neuer „Vielfraß“ für die Stadtteile

Am Kirchplatz in Friedrichstadt haben der Dezernent für Mobilität Jochen Kral – gemeinsam mit Peter Ehler, Geschäftsführer der Awista und Bezirksbürgermeister Dietmar Wolf – neben dem neuen Müllsauger Glutton - vier neue Aufklebermotive für die Straßenpapierkörbe vorgestellt. Darauf wird speziell für das ordnungsgemäße Entsorgen von Zigarettenkippen und Hundekot geworben. Dies seien zwei Themen, die nach Anregungen aus der Bürgerschaft aufgegriffen wurden.

Die neuen Aufkleber werden ab sofort auf insgesamt rund 1.000 Hängetonnen in allen zehn Stadtbezirken angebracht. Seit Jahresbeginn sei zudem reihum in allen zehn Stadtbezirken ein eigens für die Stadtteilzentren angeschaffter mobiler Müllsauger im Einsatz. „Es gibt rund 6.200 öffentliche Abfallbehälter im öffentlichen Straßenraum, und ich möchte dafür werben, dass sie genutzt werden“, erklärte Jochen Kral als zuständiger Dezernent.

Die neuen Aufklebermotive kommen jetzt in den Stadtteilen zum Einsatz. Foto: Uwe Schaffmeister / Stadt Castrop

„Zudem hat jeder dieser Behälter eine Aschervorrichtung, so dass wirklich keinerlei Anlass mehr besteht, die Kippen auf die Straße zu schnippen“, so Kral weiter. Erfahrungswerte aus anderen Großstädten hätten zeigen, dass es sich positiv auf die Stadtsauberkeit auswirke, das Angebot an Strassenpapierkörben in den Blickpunkt zu rücken und für ihre Nutzung, insbesondere auch für die Entsorgung von Kippen und Hundekot zu sensibilisieren, führt Peter Ehler von der Awista aus. „Mit dem Einsatz des Gluttons als Ergänzung zur regulären Straßenreinigung in den Stadtteilzentren können wir auch in Zeiten hoher Frequentierung Reinigungsleistungen erbringen, ohne die Passanten zu stören, zumal der Glutton seine Arbeit nahezu emissionsfrei verrichtet.“

Zahl der Behälterleerungen laut Stadt zuletzt angestiegen

Die rund 6.200 Straßenpapierkörbe werden von der Awista in der Regel im Rhythmus der für die jeweilige Straße festgelegten Straßenreinigung geleert. Da sie besonders durch Verpackungsabfälle beansprucht sind, werden Anzahl und Volumen kontinuierlich angepasst, gibt die Stadt an.

In den vergangenen Jahren stieg laut Stadt die Anzahl der Leerungen an: Während beispielsweise im Jahr 2017 stadtweit wöchentlich rund 24.900 Behälterleerungen vorgenommen wurden, sind es aktuell mittlerweile rund 28.800.

Meldungen von Standorten im öffentlichen Straßenraum, bei denen Bedarf nach einem zusätzlichen Abfallballbehälter besteht, sowie Hinweise zu Vermüllungen, werden am Servicetelefon Stadtsauberkeit im Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz unter der Nummer 0211/8925050 von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, oder per E-Mail an stadtsauberkeit@duesseldorf.de entgegengenommen. Auch über die Sauberkeits-App „Düsseldorf bleibt sauber“ können Bürgerinnen und Bürger Meldungen abgeben.

